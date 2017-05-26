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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

В Самаре раскрыта крупная кража. В одном из торговых центров города пропало более 1 миллиона рублей. По данным силовиков, вор проник в подсобное помещение и просто открыл сейф ключом: он остался в замке по халатности персонала, сообщили силовики.

Чтобы установить подозреваемых 

5 мая 2017, 01:59
СМИ назвали дату выпуска в обращение купюр в 200 и 2000 рублей

СМИ назвали дату выпуска в обращение купюр в 200 и 2000 рублей

ЦБ собирается выпустить в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на близкий к Банку России источник.
Согласно этой информации, внешний вид новых дензнаков уже утвержден. При этом бумага для 

26 апреля 2017, 03:34
Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту года

Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту года

Эксперты Международного банкнотного сообщества назвали 50 швейцарских франков лучшей банкнотой 2016 года. Об этом рассказывают мировые СМИ.
Было подсчитано, что в прошлом году во всех странах выпустили около 120 новых купюр. А вот купюра в 50 франков стала первой новой 

26 апреля 2017, 09:28
Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»

Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»

В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов 

25 апреля 2017, 01:59
Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?

Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?

В Самарской области на 70 рублей увеличился прожиточный минимум. Правительство региона по итогам первого квартала утвердило данный показатель для всех категорий граждан на уровне 9 734 рублей.

При этом для трудоспособного населения он составит 10 961 рубль, для детей - 9 

21 апреля 2017, 02:58
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. С 15 марта размер ставки таможенного сбора на ввоз пшеницы и кукурузы в эту страну составляет 130 процентов, риса - 45, подсолнечного масла - 36, шрота подсолнечника 

27 марта 2017, 03:47
Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры

Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры

Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры. Среди 14 тысяч выявленных фальшивок - более 8 тысяч единиц номиналом 5 тысяч рублей. Однотысячную банкноту подделывали 5 тысяч раз. Меньше всего изготавливали бумажных десятирублевок, которые постепенно выходят из обращения. Таких обнаружили всего 7 

24 января 2017, 04:12
Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ‍

Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ‍

В субботу, 17 декабря, стало известно, что Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за природный газ. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пояснил, что Москва ждет от Минска полного погашения долга, который составляет 281 миллион долларов.
По словам вице-премьера, долг республики Белоруссия за 

18 декабря 2016, 12:19
Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым возглавили рейтинг туристической привлекательности регионов России. Этот перечень был обнародован Центром информационных коммуникаций и изданием "Отдых в России".
Авторы исследования принимали во внимание уровень развития туристической инфраструктуры и гостиничного бизнеса, долю туристического бизнеса 

8 декабря 2016, 03:04
В России треть шампанского является обычной газировкой

В России треть шампанского является обычной газировкой

Почти треть шампанского на прилавках отечественных магазинов является обычной газировкой. К такому выводу пришли специалисты из Российской системы качества по результатам проверки более 50 торговых марок полусладких игристых вин стоимостью от 150 до 6 тысяч рублей. Напитки исследовали по 30 

7 декабря 2016, 11:43
Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

В Самаре вынесен обвинительный вердикт в отношении 38-летнего местного жителя Сергея И. Мужчина занимался мошенничеством и украл чужое имущество, сообщает прокуратура Самарской области.
 
Как установили следователи, что в августе этого года гражданин взял в долг у трех своих знакомых 
12 ноября 2016, 03:04
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