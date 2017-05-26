Дизайн банкнот утвердят в середине лета. Предполагается, что одну из них выполнят с пропиткой полимером для прочности. Символы для новых денежных знаков были выбраны россиянами в ходе народного голосования. На 200-рублевке будут изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На 2-тысячной банкноте - мост на остров Русский во Владивостоке и знаменитый космодром в Амурской области. При этом одним из элементов последнего должна стать готовящаяся к старту самарская ракета "Союз"
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В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах
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7 мая 2017, 11:19
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Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей
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5 мая 2017, 01:59
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СМИ назвали дату выпуска в обращение купюр в 200 и 2000 рублей
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26 апреля 2017, 03:34
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Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту года
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26 апреля 2017, 09:28
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Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»
В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов …
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25 апреля 2017, 01:59
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Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?
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21 апреля 2017, 02:58
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Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию
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27 марта 2017, 03:47
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Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры
Центробанк назвал самые подделываемые рублевые купюры. Среди 14 тысяч выявленных фальшивок - более 8 тысяч единиц номиналом 5 тысяч рублей. Однотысячную банкноту подделывали 5 тысяч раз. Меньше всего изготавливали бумажных десятирублевок, которые постепенно выходят из обращения. Таких обнаружили всего 7 …
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24 января 2017, 04:12
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Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ
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18 декабря 2016, 12:19
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Названы самые привлекательные для туристов российские регионы
Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым возглавили рейтинг туристической привлекательности регионов России. Этот перечень был обнародован Центром информационных коммуникаций и изданием "Отдых в России".
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8 декабря 2016, 03:04
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В России треть шампанского является обычной газировкой
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7 декабря 2016, 11:43
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Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»
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12 ноября 2016, 03:04