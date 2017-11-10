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Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг
Прокуратура Самары выявила сайт о предоставлении интим-услуг. На нем опубликованы откровенные снимки девушек, а также указаны номера телефонов, цены и перечислены виды услуг. При этом попасть на сайт может любой пользователь, предварительной регистрации не требуется, что «фактически является распространением информации, …
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10 ноября 2017, 01:22
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Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске
Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.
«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.
Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в …
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9 ноября 2017, 03:40
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В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера
Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.
В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах …
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8 ноября 2017, 10:15
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Самара заняла 8-е место в рейтинге "Яндекса"
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8 ноября 2017, 07:09
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Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку
Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.
ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на …
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8 ноября 2017, 02:18
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В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей
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8 ноября 2017, 12:16
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В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S
Судебные приставы наложили арест на Porsche Cayenne S тольяттинца, задолжавшего банку 700 000 рублей. Автомобиль является залогом по кредиту.
Машину сразу найти не удалось. Оказалось, что должник прятал её на охраняемой автостоянке. Там судебные приставы и арестовали иномарку.
«Porsche уйдет на торгах», - …
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3 ноября 2017, 11:13
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В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Автограде есть очень интересный человек, со своим взглядом на мир: «Знакомьтесь, дедушка Женя, 72 года, старовер, живущий уже около 10 лет в тольяттинском лесу в палатке. Дедушка своими руками соорудил капище …
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3 ноября 2017, 08:56
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Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%
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18 октября 2017, 06:11
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Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения
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18 октября 2017, 06:02
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В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост
Долгожданное событие для автомобилистов. В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост. За это время там укрепили несущие конструкции, смонтировали деформационные швы, привели в порядок тротуар, установили ограждения и обновили освещение. Осталось покрасить пролетные строения и выполнить работы для защиты …
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18 октября 2017, 10:15
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В Самаре завершается комплексный ремонт улицы Молодогвардейской
Ее обновление в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" началось в апреле. Сейчас рабочие заканчивают обустройство парковок, тротуаров и газонов.
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6 октября 2017, 06:18