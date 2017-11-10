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Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг

Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг

Прокуратура Самары выявила сайт о предоставлении интим-услуг. На нем опубликованы откровенные снимки девушек, а также указаны номера телефонов, цены и перечислены виды услуг. При этом попасть на сайт может любой пользователь, предварительной регистрации не требуется, что «фактически является распространением информации, 

10 ноября 2017, 01:22
Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.

«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.

Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в 
9 ноября 2017, 03:40
В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.

В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах 

8 ноября 2017, 10:15
Самара заняла 8-е место в рейтинге

Самара заняла 8-е место в рейтинге "Яндекса"

На основе запросов пользователей в поисковике «Яндекс» специалисты компании составили топ популярности российских мегаполисов. Всего в списке оказалось 50 крупнейших городов России. Самара оказалась на 8-м месте. Были изучены запросы с названиями городов, сделанные за 12 месяцев – с августа 

8 ноября 2017, 07:09
Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.

ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на 

8 ноября 2017, 02:18
В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей

В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей

В Самаре появились первые зарядные станции для электромобилей. Пока в городе всего пять точек: на 6-й просеке, у отеля «Ренессанс», бизнес-центра «Деловой мир» на улице Урицкого, а также в ЖК «Владимир» на улице Академика Платонова и ЖК «Радужный-Люкс» на улице 

8 ноября 2017, 12:16
В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S

В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S

Судебные приставы наложили арест на Porsche Cayenne S тольяттинца, задолжавшего банку 700 000 рублей. Автомобиль является залогом по кредиту.

Машину сразу найти не удалось. Оказалось, что должник прятал её на охраняемой автостоянке. Там судебные приставы и арестовали иномарку.

«Porsche уйдет на торгах», - 

3 ноября 2017, 11:13
В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу

В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Автограде есть очень интересный человек, со своим взглядом на мир: «Знакомьтесь, дедушка Женя, 72 года, старовер, живущий уже около 10 лет в тольяттинском лесу в палатке. Дедушка своими руками соорудил капище 
3 ноября 2017, 08:56
Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%

Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%

Реконструкция Московского шоссе, по данным регионального минтранса, выполнена на 76%. Срок сдачи объекта - декабрь 2017 года. Впрочем, по словам, автомобилистов, там по-прежнему большие пробки.
Развязку, тоннель и боковые проезды на Московском шоссе открыли для движения в начале сентября. Но 

18 октября 2017, 06:11
Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения

Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения

Долгожданная новость для самарских автомобилистов. В среду утром для движения транспорта полностью открыли Южный мост, который ремонтировали в течение почти семи месяцев. Потратили 524 млн рублей. Напомню, это была вынужденная мера, так как по стыкам на переходе пошли трещины. Областная 

18 октября 2017, 06:02
В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост

В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост

Долгожданное событие для автомобилистов. В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост. За это время там  укрепили несущие конструкции, смонтировали  деформационные швы, привели в порядок тротуар, установили ограждения и обновили освещение. Осталось покрасить пролетные строения и выполнить работы для защиты 

18 октября 2017, 10:15
В Самаре завершается комплексный ремонт улицы Молодогвардейской

В Самаре завершается комплексный ремонт улицы Молодогвардейской

Ее обновление в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" началось в апреле. Сейчас рабочие заканчивают обустройство парковок, тротуаров и газонов.
Комплексный ремонт улицы Молодогвардейской выполняется в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Основные работы ведутся преимущественно ночью. 

6 октября 2017, 06:18
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