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Материалы по теме:

Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
 
- Автомобилист остановился на перекрестке перед стоп-линией. Внезапно сзади послышались звуки сирен и все машины начали расступаться, делая «коридор» для 
20 августа 2018, 09:42
В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В первый день новой рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода без осадков. В понедельник, 20 августа, температура воздуха не поднимется выше + 25 градусов по Цельсию, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.В последующие дни станет теплее 
20 августа 2018, 08:32
30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.

Как сообщили в региональном ГУ 
20 августа 2018, 08:06
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
 
По словам 
19 августа 2018, 11:19
Пьяный самарец на «Калине» протаранил ограждение у «Современника»

Пьяный самарец на «Калине» протаранил ограждение у «Современника»

Вчера, 18 августа, вечером в Самаре на улице Ново-Садовой произошло одиночное ДТП с участием «Лада Калины», пишут очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
По предварительным версии, мужчина, находившийся за рулем вазовской легковушки, не справился с управлением, после 
19 августа 2018, 02:13
«Всё пофиг! Еду как хочу!»: в Сызрани черный джип решил срезать угол и подрезал другую машину

«Всё пофиг! Еду как хочу!»: в Сызрани черный джип решил срезать угол и подрезал другую машину

На видеохостинге Youtube выложили видео, на котором запечатлено едва не случившееся ДТП в Сызрани. Дело происходит на Y-образном перекрестке улиц Каменоломной и 2-й Вокзальной в районе станции Сызрань-2, передает «Маленькая Сызрань». Автомобиль с видеорегистратором подъезжает к перекрестку со сторону 
18 августа 2018, 03:05
В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В четверг днем, 16 августа, произошла трагедия в Чапаевске. 23-летний водитель «ВАЗ 2110» ехал по трассе «Самара-Волгоград-Чапаевск въезд № 2» со стороны Чапаевска. В 14:25 на 51 километре трассы он не пропустил другое транспортное средство. Его легковушка столкнулась с грузовиком 
17 августа 2018, 05:33
На Алма-Атинской в Самаре иномарка протаранила мотоцикл

На Алма-Атинской в Самаре иномарка протаранила мотоцикл

В четверг, 16 августа, в Самаре произошла авария с участием мотоциклиста на улице Алма-Атинской. По предварительной информации, 24-летний водитель иномарки Volkswagen Golf ехал со стороны улицы Стара-Загора. Напротив дома № 87 при повороте налево, видимо, он не уступил дорогу мотоциклисту, 

17 августа 2018, 04:44
В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего 
16 августа 2018, 05:18
В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел 
15 августа 2018, 05:06
В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

Жители Сызрани  узнали, куда исчезла скульптура «Гномика»  из  парка. Обошлось без криминала -  его сняли с постамента сотрудники парка и отправили на реставрацию. Хотя при монтаже скульптуру забетонировали,  посетители места отдыха смогли  весёлого старичка расшатать, и, чтобы конструкция не упала 
15 августа 2018, 02:36
Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

В Самаре начались доследственные проверки из-за гибели двух детей, которые умерли 13 августа. По данным следователей, тело четырехмесячного мальчика было найдено в 10:00 в квартире на улице Черемшанской. Причем, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Позже, в 15:10 стало 
14 августа 2018, 09:16
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