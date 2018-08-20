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Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»
Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
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20 августа 2018, 09:42
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В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы
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20 августа 2018, 08:32
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30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани
В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.
Как сообщили в региональном ГУ …
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20 августа 2018, 08:06
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25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани
В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
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19 августа 2018, 11:19
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Пьяный самарец на «Калине» протаранил ограждение у «Современника»
Вчера, 18 августа, вечером в Самаре на улице Ново-Садовой произошло одиночное ДТП с участием «Лада Калины», пишут очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По предварительным версии, мужчина, находившийся за рулем вазовской легковушки, не справился с управлением, после …
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19 августа 2018, 02:13
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«Всё пофиг! Еду как хочу!»: в Сызрани черный джип решил срезать угол и подрезал другую машину
На видеохостинге Youtube выложили видео, на котором запечатлено едва не случившееся ДТП в Сызрани. Дело происходит на Y-образном перекрестке улиц Каменоломной и 2-й Вокзальной в районе станции Сызрань-2, передает «Маленькая Сызрань». Автомобиль с видеорегистратором подъезжает к перекрестку со сторону …
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18 августа 2018, 03:05
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В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель
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17 августа 2018, 05:33
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На Алма-Атинской в Самаре иномарка протаранила мотоцикл
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17 августа 2018, 04:44
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06
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В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка
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15 августа 2018, 02:36
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Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре
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14 августа 2018, 09:16