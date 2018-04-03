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2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти
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2 апреля 2018, 05:57
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12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
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2 апреля 2018, 05:34
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Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года
В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.
Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался …
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2 апреля 2018, 03:34
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2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области
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2 апреля 2018, 02:55
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Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти
Сотрудники полиции ищут подозреваемых в совершении крупной кражи из магазина. Злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной, 24 марта. Они похитили оттуда товары на 2 миллиона рублей.
Злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступники были одеты в темные …
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2 апреля 2018, 12:51
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Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области
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2 апреля 2018, 11:19
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Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение
На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.
После того как мужчину остановили, выяснилось, что …
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2 апреля 2018, 10:39
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Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб
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2 апреля 2018, 09:08
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Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске
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29 марта 2018, 02:25
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Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области
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27 марта 2018, 09:13
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Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе
Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.
В …
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22 марта 2018, 08:53
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Два человека пострадали в ДТП под Сызранью
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19 марта 2018, 04:31