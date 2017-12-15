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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

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На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола

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На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.

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Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно

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«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время 

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Владимиру Путину показали робота-хирурга от ученых Самары и Москвы

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Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити

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27 октября 2017, 12:14
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