Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную большую пресс-конференцию, 13-ю по счету. На этот раз рекорд длительности она не поставила и шла 3 часа 40 минут. Однако аккредитовано на мероприятие было самое большое количество журналистов - 1640 человек. Вопросы смогли задать 55 из них. Речь традиционно шла о самых значимых политических, социальных и экономических проблемах страны. По словам Владимира Путина, с 2000 года ВВП страны вырос на 75%, промышленное производство - на 70. Реальная заработная плата увеличилась в 3,5 раза. Глава государства предложил провести масштабную налоговую амнистию, причем она должна коснуться физических лиц и индивидуальных предпринимателей - а таковых насчитывается 42 миллиона человек, при этом просроченная задолженность составляет почти 41 миллиард рублей. Речь идет о налогах на имущество и накопившихся пенях на 1 января 2015 года. Кроме того, спишут долги по списанным кредитам. Самарским журналистам свои вопросы задать не удалось, впрочем, глава государства косвенно затронул проблему, которая волнует многих жителей губернии - готовность города и стадиона «Самара Арена» к проведению матчей ЧМ-2018.
«Кубок конфедераций был проведён, и проведён на самом высоком уровне. Для нас очень важно, что инспекторы FIFA сопровождают всю подготовку к проведению чемпионата мира, всё идёт по графику. Объективности ради должен сказать, что из 12 стадионов – они должны быть построены в 11 городах, в Москве два стадиона будут использованы – в одном месте есть двухмесячное отставание. Но это всё поправимо, и, уверен, всё будет сделано в срок и качественно», - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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