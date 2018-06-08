В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал раскол среди горожан. Только 51,5 процента из 352 тысяч самарцев, принявших участие в голосовании, выбрали ответ «стену укоротить». Строительство мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области» на площади Славы перед "белым домом" стартовало в 2014 году по инициативе тогдашнего губернатора Николая Меркушкина. За четыре года, по данным реестра торгов, на проект потратили свыше 450 миллионов рублей. Мемориал вызвал много критики, так как он частично перекрыл вид на Волгу.
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В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре
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7 июня 2018, 04:35
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42
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7 июня 2018, 02:12
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В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре
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7 июня 2018, 12:03
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В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы
Мэрию Самары обязали восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы, передает 63.ru. Ленинский районный суд удовлетворил иск архитектора Владимира Борисова и Тамары Каркарьян, вдовы архитектора Вагана Каркарьяна. Муниципалитету дали 15 месяцев на то, чтобы завершить восстановительные работы.
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12 мая 2018, 02:27
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Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре
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16 марта 2018, 09:37
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1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре
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15 марта 2018, 04:46
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В блогах: в Самаре запустят программу "Стена в каждый двор"
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15 февраля 2018, 08:07
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Заработал сайт о "стене" на площади Славы в Самаре
12 февраля в Самаре официально запустили спецпортал самарарешает.рф. На ресурсе каждый житель города сможет узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции стены Славы, оставить свое мнение о дальнейшей ее судьбе, получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик …
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12 февраля 2018, 08:01
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В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей
Правительство Самарской области объявило конкурс на капитальный ремонт в Самаре площади Славы со стороны улицы Маяковского. Цена контракта - 14 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, подрядчику нужно будет заменить бортовые камни, системы водоотвода, железобетонные конструкции, уложить тротуарную плитку …
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5 ноября 2015, 02:58