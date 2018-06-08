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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты  №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение 

7 июня 2018, 02:12
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы

В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы

Мэрию Самары обязали восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы, передает 63.ru. Ленинский районный суд удовлетворил иск архитектора Владимира Борисова и Тамары Каркарьян, вдовы архитектора Вагана Каркарьяна. Муниципалитету дали 15 месяцев на то, чтобы завершить восстановительные работы.
12 мая 2018, 02:27
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид 

22 марта 2018, 10:06
Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 

16 марта 2018, 09:37
1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

В Ленинском райсуде Самары стартовал резонансный процесс по иску к мэрии города с требованием привести в прежний вид фонтан в сквере 30-летия Победы около площади Славы. Разбирательство инициировали архитектор Владимир Борисов и Тамара Каркарьян - вдова архитектора Вагана Каркарьяна, соавтора 

15 марта 2018, 04:46
В блогах: в Самаре запустят программу

В блогах: в Самаре запустят программу "Стена в каждый двор"

Оригинальную фейковую новость опубликовали в паблике "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в Самаре запустят программу благоустройства "Стена в каждый двор". Чтобы избежать споров относительно Стены Славы, копии этого сооружения могут появиться в каждом самарском дворе. По задумке архитекторов, ниши 
15 февраля 2018, 08:07
Заработал сайт о

Заработал сайт о "стене" на площади Славы в Самаре

12 февраля в Самаре официально запустили спецпортал самарарешает.рф. На ресурсе каждый житель города сможет узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции стены Славы, оставить свое мнение о дальнейшей ее судьбе, получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик 
12 февраля 2018, 08:01
В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей

В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей

Правительство Самарской области объявило конкурс на капитальный ремонт в Самаре площади Славы со стороны улицы Маяковского. Цена контракта - 14 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, подрядчику нужно будет заменить бортовые камни, системы водоотвода, железобетонные конструкции, уложить тротуарную плитку 
5 ноября 2015, 02:58
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