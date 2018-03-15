В Ленинском райсуде Самары стартовал резонансный процесс по иску к мэрии города с требованием привести в прежний вид фонтан в сквере 30-летия Победы около площади Славы. Разбирательство инициировали архитектор Владимир Борисов и Тамара Каркарьян - вдова архитектора Вагана Каркарьяна, соавтора проекта. Истцы потребовали компенсации морального ущерба в 1 миллион рублей. Согласно сообщению на сайте суда, с декабря по февраль уже состоялись пять предварительных слушаний, на которых опросили третьих лиц - в частности, 2 гордепартамента (управления имуществом и городского хозяйства и экологии), а также 3 подрядчика. Специалисты утверждают, что дно фонтана было выполнено из смальты - непрозрачного цветного стекла, которое создавало впечатление играющего, живого рисунка. Смальта - дорогой материал, он в десятки раз превышает по стоимости тот, которым сегодня выложена чаша фонтана. Старую мозаику просто сломали и выбросили.
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За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области
Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся …
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15 марта 2018, 01:39
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Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова
В Самаре гордума и прокуратура уже полгода спорят, как правильно следовало уволить Олега Фурсова с поста сити-менеджера. Напомним, в декабре судьи поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка по собственному желанию», в то время, как прокуратура требовала отстранить Фурсова …
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15 марта 2018, 12:09
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Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе
Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина …
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15 марта 2018, 11:50
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За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары
В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки …
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14 марта 2018, 04:46
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В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»
Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по …
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28 ноября 2017, 11:34
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В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»
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16 ноября 2017, 10:29
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В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной
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10 ноября 2017, 03:43
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Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей
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12 октября 2017, 02:29
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В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей
Правительство Самарской области объявило конкурс на капитальный ремонт в Самаре площади Славы со стороны улицы Маяковского. Цена контракта - 14 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, подрядчику нужно будет заменить бортовые камни, системы водоотвода, железобетонные конструкции, уложить тротуарную плитку …
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5 ноября 2015, 02:58
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Губернатор оценил ход строительства склона на площади Славы в Самаре
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2 сентября 2015, 11:27
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В блогах: в Самаре идут работы на площади Славы
Блогер Нина Дюкова съездила на площадь Славы "посмотреть, что там происходит". "Последний раз я была здесь 3 месяца назад. Как оказалось, поменялось многое. Идёт масштабное строительство. Значительно поднят уровень смотровой площадки по сравнению с тем, как было весной. Центральная …
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21 августа 2015, 05:40
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Николай Меркушкин рассказал, что реконструкцию пл. Славы завершат к 4 ноября
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25 мая 2015, 12:36