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Жуткая картина: водитель «двенадцатой» погиб в столкновении с КамАЗом под Кинелем
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26 ноября 2017, 05:05
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Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай
Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей …
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25 ноября 2017, 04:23
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Самара: общественный транспорт на грани банкротства
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24 ноября 2017, 07:47
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Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью
В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в …
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24 ноября 2017, 06:55
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В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера
В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома …
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24 ноября 2017, 03:50
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Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря
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24 ноября 2017, 02:22
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Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья
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24 ноября 2017, 10:03
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Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей
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23 ноября 2017, 08:54
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В Стройкерамике открылся детский сад
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24 октября 2017, 06:11
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Детские театры области получат 17 миллионов рублей
Самарские детские театры получат 17 миллионов рублей на развитие, сообщает областное министерство культуры. Средства поступят в рамках реализации федерального проекта «Театры – детям». Почти 15,5 млн перечислят из Москвы, остальную сумму доплатит область. Деньги распределят между 7 учреждениями: «СамАРТ», «Самарский …
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6 октября 2017, 09:08
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Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей
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4 октября 2017, 05:25
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Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей
Специалисты Роспотребнадзора развеяли существующий миф о негативном влиянии спиннеров на психику юных россиян. Данные недавнего исследования говорят об отсутствии вреда.
При этом, по сообщению РИА Новости, эксперты обратили внимание на то, что игрушка может быть опасной для детей из-за …
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3 октября 2017, 09:09