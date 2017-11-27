Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей С начала года на дорогах Самары произошло 113 ДТП с участием детей, это на 6 случаев больше, чем за аналогичный период 2016-го. Пострадало 114 человек, четверо несовершеннолетних погибли. Чаще всего в аварии попадают ученики младших классов, которые только начали посещать …