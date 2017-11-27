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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Жуткая картина: водитель «двенадцатой» погиб в столкновении с КамАЗом под Кинелем

Жуткая картина: водитель «двенадцатой» погиб в столкновении с КамАЗом под Кинелем

Автомобилист на ВАЗ 2112 допустил выезд на встречную полосу движения, где на полном ходу врезался в КамАЗ. От полученных травм водитель «двенадцатой» скончался на месте автоаварии, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
После ДТП автомобиль выглядел так, как будто 
26 ноября 2017, 05:05
Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
 
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей 
25 ноября 2017, 04:23
Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Власти Самары самостоятельно не справятся с обеспечением работы общественного транспорта в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого дополнительно к имеющемуся парку необходимо приобрести еще 150 новых автобусов - на что требуется порядка миллиарда рублей. Однако, как 

24 ноября 2017, 07:47
Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью

Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью

В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в 

24 ноября 2017, 06:55
В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 

24 ноября 2017, 03:50
Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

В Самаре на следующей неделе произойдут изменения в расписании электричек. Речь идет о маршруте Самара – Новокуйбышевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«С 01 декабря 2017 года отменяются пригородные поезда: № 6535 Самара (отправление 06:40) – 
24 ноября 2017, 02:22
Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья

Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья

В Самаре украли недавно высаженные на Аэродромной деревья. Сообщение о краже поступило от представителя местного ТСЖ. Заявитель сообщил, что пропало 5 саженцев. Ущерб он оценил в семь тысяч рублей. Установить подозреваемых удалось с помощью видео, снятого камерами наблюдения. Задержаны мужчина 
24 ноября 2017, 10:03
Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей

Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей

С начала года на дорогах Самары произошло 113 ДТП с участием детей, это на 6 случаев больше, чем за аналогичный период 2016-го. Пострадало 114 человек, четверо несовершеннолетних погибли. Чаще всего в аварии попадают ученики младших классов, которые только начали посещать 
23 ноября 2017, 08:54
В Стройкерамике открылся детский сад

В Стройкерамике открылся детский сад

Новый трехэтажный детский сад в Стройкерамике рассчитан на 350 детей от 2 до 7 лет. Учреждение состоит из нескольких зданий, соединенных между собой внутренними переходами. Здесь есть свой медпункт с процедурной комнатой, кабинет психолога с комплексом сенсорного оборудования и даже 

24 октября 2017, 06:11
Детские театры области получат 17 миллионов рублей

Детские театры области получат 17 миллионов рублей

Самарские детские театры получат 17 миллионов рублей на развитие, сообщает областное министерство культуры. Средства поступят в рамках реализации федерального проекта «Театры – детям». Почти 15,5 млн перечислят из Москвы, остальную сумму доплатит область. Деньги распределят между 7 учреждениями: «СамАРТ», «Самарский 

6 октября 2017, 09:08
Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей

Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей

В областной столице будут судить 33-летнего самарца, которого обвиняют в 73 преступлениях сексуального характера против детей. Правоохранители смогли выйти на мужчину после того, как родители одной из девочек, которой едва исполнилось 13 лет, обратились в полицию. Они рассказали, что их 

4 октября 2017, 05:25
Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей

Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на психику детей

Специалисты Роспотребнадзора развеяли существующий миф о негативном влиянии спиннеров на психику юных россиян. Данные недавнего исследования говорят об отсутствии вреда.
При этом, по сообщению РИА Новости, эксперты обратили внимание на то, что игрушка может быть опасной для детей из-за 
3 октября 2017, 09:09
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