1
57
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888  8888888b.   888     888    888888   .d88888b.    .d8888b.   8888888 
 888   o   888  888   Y88b  888     888      "88b  d88P" "Y88b  d88P  Y88b    888   
 888  d8b  888  888    888  888     888       888  888     888       .d88P    888   
 888 d888b 888  888   d88P  888     888       888  888     888      8888"     888   
 888d88888b888  8888888P"   888     888       888  888     888       "Y8b.    888   
 88888P Y88888  888 T88b    888     888       888  888 Y8b 888  888    888    888   
 8888P   Y8888  888  T88b   Y88b. .d88P       88P  Y88b.Y8b88P  Y88b  d88P    888   
 888P     Y888  888   T88b   "Y88888P"        888   "Y888888"    "Y8888P"   8888888 
                                            .d88P         Y8b                       
                                          .d88P"                                    
                                         888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали монтировать звукоусилительную аппаратуру. Она включает 
27 марта 2018, 01:33
К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

В Тольятти потратят 102 миллиона рублей на ремонт стадиона «Торпедо», который сборная Швейцарии выбрала в качестве тренировочной площадки во время игр ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. На стадионе предстоит обновить футбольное поле, привести в порядок беговые 
26 марта 2018, 08:01
На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали разбирать парник на поле. Напомним, газон привезут из Германии. Укладку начнут в апреле. Видео работ, которые проходят на стадионе, опубликовано в сети.

«Огромный парник, который долгое время согревал будущее футбольное поле 
26 марта 2018, 10:10
Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре

Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре

В Самарской области парк авиатехники регионального управления Росгвардии пополнился новым беспилотным летательным аппаратом. Это похожий на «дирижабль» аэростат «Око-60». Его задача — охрана общественного порядка во время массовых мероприятий. Во время ЧМ-2018 он будет незаменим. Аппарат способен до двух недель 
23 марта 2018, 11:56
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня

Появились новые фотографии со стадиона «Самара Арена», на котором запланировано проведение шести матчей ЧМ-2018. Там идет подготовка для укладки футбольного газона. Сейчас будущее поле находится под теплицей. Газон выращивают в Германии. Теплицу обещают разобрать, как только в Самаре потеплеет до 
27 февраля 2018, 04:24
Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

В Самаре болельщики «Крыльев Советов» с восьмого сектора помогли клубу в уборке снега на стадионе «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба «КС». На «Металлурге» идет подготовка к матчу четвертьфинала Кубка России.

В среду, 28 февраля, «Крылья Советов» принимают в Самаре 
26 февраля 2018, 09:55
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 
1 августа 2017, 03:18
Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».

Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В 
5 июля 2017, 10:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх