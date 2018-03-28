В Самаре появится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018. Она разместится на стадионе «Локомотив». Там установят палатки.
«В дни чемпионата гости Самары смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. Буферная зона для болельщиков, прибывающих на игры чемпионата мира по футболу FIFA 2018, будет оборудована палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Здесь же разместят информационные табло с расписанием поездов на русском, испанском и английском языках», - сообщает АНО «Дирекция города-организатора Самара по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».
Рядом будут организованы пункты общественного транспорта. На остановке «Железнодорожный вокзал» болельщики смогут сесть на автобусы – шаттлы или скоростной трамвай и быстро добраться до стадиона «Самара Арена».
Напомним, ЧМ-2018 стартует 14 июня. Стадион «Самара Арена» станет местом проведения шести матчей – четырех в рамках группового этапа, а также игр 1/8 и 1/4 финала.
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