Открытое горение в здании рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано. Добиться этого результата удалось спустя 2 часа и 26 минут после поступления сигнала о начале возгорания.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на тушении крупного пожара задействован 71 …