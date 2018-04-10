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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

ЧП произошло в Тольятти. Во время чистки крыши дома на улице Маршала Жукова с высоты шестого этажа сорвался мужчина. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Он умер на месте до приезда медиков. Сейчас в обстоятельствах его смерти 
10 апреля 2018, 09:12
Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Региональное ГУ МЧС России отчиталось о полной ликвидации пожара в здании бывшего ресторана по соседству с КРЦ «Звезда» в Самаре. Работы по тушению длились более 5 часов. Завершились они в 23:23.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 18:01 9 апреля. Первые 

10 апреля 2018, 08:03
Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано. Добиться этого результата удалось спустя 2 часа и 26 минут после поступления сигнала о начале возгорания.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на тушении крупного пожара задействован 71 

9 апреля 2018, 11:07
Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.

«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение 

9 апреля 2018, 08:32
Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось

Стали известны подробности пожара в районе КРЦ «Звезда» в Самаре. По информации регионального управления МЧС, здание, в котором произошло возгорание, не эксплуатировалось.

Кстати, это здание горит не первый раз. В феврале 2014 года там вспыхнуло потолочное покрытие.
9 апреля 2018, 07:38
Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Супружеская измена подвела жителя Тольятти под уголовную статью. 27-летний мужчина заявил полицейским, что стал жертвой нападения. Молодой человек работает таксистом. По его словам, он подвозил ночью клиента. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож, приставил его к горлу водителя, а потом 

9 апреля 2018, 12:37
Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

В Самаре двух местных жительниц подозревают в предоставлении поддельных справок в школы для зачисления своих детей в первый класс. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Подозреваемые – две мамы 43 и 32 

9 апреля 2018, 11:01
Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.

«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует 
5 апреля 2018, 09:02
Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, 
4 апреля 2018, 02:58
Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария произошла вечером 29 марта в Чапаевске. 31-летний водитель на автомобиле «Nissan Navara» ехал по улице Дорожной со стороны Вокзальной. На одном из участков мужчина превысил скорость, не справился с управлением и после этого врезался в столб, а потом в 

30 марта 2018, 05:43
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