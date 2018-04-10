9 апреля в Тольятти был зафиксирован пожар. ЧП произошло на балконе дома №22 по улице 70 лет Октября. Двое детей, которых родители оставили одних, решили поиграть с огнем. Шалость едва не закончилась трагедией. Дым, поваливший с балкона, вовремя заметили соседи и вызвали пожарных. Как рассказал директор тольяттинского Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, прибывшие на место специалисты ликвидировали задымление и остались с детьми дожидаться родителей.
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