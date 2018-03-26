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Материалы по теме:

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали разбирать парник на поле. Напомним, газон привезут из Германии. Укладку начнут в апреле. Видео работ, которые проходят на стадионе, опубликовано в сети.

«Огромный парник, который долгое время согревал будущее футбольное поле 
26 марта 2018, 10:10
Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре

Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре

В Самарской области парк авиатехники регионального управления Росгвардии пополнился новым беспилотным летательным аппаратом. Это похожий на «дирижабль» аэростат «Око-60». Его задача — охрана общественного порядка во время массовых мероприятий. Во время ЧМ-2018 он будет незаменим. Аппарат способен до двух недель 
23 марта 2018, 11:56
Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

В Самаре на новом стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» 21 марта весь день работала совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Это уже их седьмой и завершающий визит в столицу нашего региона.

Чистовая отделка нового стадиона «Самара Арена» выполнена на 78%, раздевалки, 

22 марта 2018, 12:48
Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.

Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара 
21 марта 2018, 07:00
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня

Появились новые фотографии со стадиона «Самара Арена», на котором запланировано проведение шести матчей ЧМ-2018. Там идет подготовка для укладки футбольного газона. Сейчас будущее поле находится под теплицей. Газон выращивают в Германии. Теплицу обещают разобрать, как только в Самаре потеплеет до 
27 февраля 2018, 04:24
Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких 
26 февраля 2018, 07:01
На стадионе «Самара Арена» установили оба информационных табло

На стадионе «Самара Арена» установили оба информационных табло

В Самаре на новом стадионе для проведения матчей ЧМ-2018 установили оба информационных табло. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили представители компании-заказчика «Спорт-Инжиниринг». В паблике организации в социальной сети опубликовано фото со стадиона «Самара Арена».

«Сейчас полным ходом идет 
20 февраля 2018, 04:26
Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили

Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили

Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, 
26 января 2018, 11:28
Восемь немецких туристов оказались заблокированы в швейцарской пещере

Восемь немецких туристов оказались заблокированы в швейцарской пещере

Восемь туристов из Германии оказались заблокированными в пещере Хёллох в Швейцарии. Группа отправилась туда в субботу. Экспедиция была рассчитана на два дня, однако люди не смогли выйти из-за поднявшегося уровня воды, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что никто из туристов 
22 января 2018, 08:03
Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота

Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота

Порядка 43 килограммов  чистого золота в течение года утекает в водопроводную систему Швейцарии. Так утверждают в Центре по исследованию водоемов Eawag после исследования пробы сточных вод.
Концентрация драгоценного металла в осадках сточных вод весьма большая для восстановления, что делает его 

12 октября 2017, 09:08
Платный вдох: В Швейцарии начали торговать горным воздухом

Платный вдох: В Швейцарии начали торговать горным воздухом

Швейцарская фирма Swiss Alpine Air приступила к реализации горного воздуха Альп в баллонах. На соответствующем портале предлагается приобрести 1, 3 или 12 флаконов, в каждый из которых закачано по 7 литров воздуха, что соответствует примерно 120 вдохам.
Каждая такая емкость 

25 сентября 2017, 09:40
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