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На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона
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26 марта 2018, 10:10
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Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре
В Самарской области парк авиатехники регионального управления Росгвардии пополнился новым беспилотным летательным аппаратом. Это похожий на «дирижабль» аэростат «Око-60». Его задача — охрана общественного порядка во время массовых мероприятий. Во время ЧМ-2018 он будет незаменим. Аппарат способен до двух недель …
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23 марта 2018, 11:56
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Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель
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22 марта 2018, 12:48
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Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности
Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.
Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара …
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21 марта 2018, 07:00
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«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России
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12 марта 2018, 08:01
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Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня
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27 февраля 2018, 04:24
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Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких …
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26 февраля 2018, 07:01
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На стадионе «Самара Арена» установили оба информационных табло
В Самаре на новом стадионе для проведения матчей ЧМ-2018 установили оба информационных табло. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили представители компании-заказчика «Спорт-Инжиниринг». В паблике организации в социальной сети опубликовано фото со стадиона «Самара Арена».
«Сейчас полным ходом идет …
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20 февраля 2018, 04:26
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Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили
Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, …
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26 января 2018, 11:28
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Восемь немецких туристов оказались заблокированы в швейцарской пещере
Восемь туристов из Германии оказались заблокированными в пещере Хёллох в Швейцарии. Группа отправилась туда в субботу. Экспедиция была рассчитана на два дня, однако люди не смогли выйти из-за поднявшегося уровня воды, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что никто из туристов …
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22 января 2018, 08:03
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Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота
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12 октября 2017, 09:08
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Платный вдох: В Швейцарии начали торговать горным воздухом
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25 сентября 2017, 09:40