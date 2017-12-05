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В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»
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5 декабря 2017, 01:58
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Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день
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5 декабря 2017, 10:00
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В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына
В Самаре в федеральный суд Самарского района направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственных родителей. Его нужно отправить на принудительное лечение, считают специалисты. Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в квартире дома по улице …
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5 декабря 2017, 08:26
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В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками
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4 декабря 2017, 01:56
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В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля "Мир, в котором я живу"
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного, 20-го по счету городского фестиваля "Мир, в котором я живу". Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья получили новый шанс раскрыть свои способности.
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30 ноября 2017, 08:51
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Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву
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25 ноября 2017, 01:35
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Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
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24 ноября 2017, 02:04
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«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
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10 ноября 2017, 05:29
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Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
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20 сентября 2017, 06:00
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Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров
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7 декабря 2016, 10:33