В Самаре с 5 декабря изменилось расписание грузопассажирской переправы Октябрьский спуск – Рождествено. Теперь паром ходит только дважды в день в каждом направлении.

«Отправление с пристани Рождествено в 6 часов утра и в 14:30, из Самары – в восемь утра и …