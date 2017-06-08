В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.



Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную … Появились подробностина проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную