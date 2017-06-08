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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.

Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную 
8 июня 2017, 01:45
«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он ехал в сторону Подшипниковой и попал передним колесом в яму. От удара мужчина перелетел через руль, а его мотоцикл выехал на встречную полосу и попал 
7 июня 2017, 04:14
Появились подробности о гибели 12-летней девочки, которую искали 5 дней

Появились подробности о гибели 12-летней девочки, которую искали 5 дней

Сегодня рано утром ее тело всплыло на реке Чапаевка в селе Яблоновый Овраг Волжского района. По предварительной версии, она заплыла слишком глубоко и утонула.
2 июня Даша ходила купаться с младшей сестрой и соседским мальчишкой. На берегу остались вещи. Есть 

7 июня 2017, 11:37
Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Накануне на трассе Оренбург-Самара случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия произошла в восьми километрах от населенного пункта Подгородняя Покровка.
В результате столкновения Volkswagen Polo и грузовой ГАЗели погибла женщина-пассажир. Водители обоих транспортных средств были травмированы, сотрудники скорой помощи доставили их в 

7 июня 2017, 11:08
В Великобритании собака на тракторе задавила своего хозяина-мультимиллионера

В Великобритании собака на тракторе задавила своего хозяина-мультимиллионера

В английском графстве Северный Сомерсет фермер-миллионер оказался жертвой несчастного случая. 70-летний Дерек Мид попал под колеса трактора, которым управляла его собака, рассказывает Telegraph.
Все случилось во время прогулки пожилого предпринимателя со своими четвероногими питомцами. По предварительной информации, одна из собак 

7 июня 2017, 10:06
В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
Как сообщают зарубежные агентства, кроме клочка бумаги угрожающего содержания ничего 

6 июня 2017, 02:02
В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

Вечером в понедельник, 5 июня, на улице Демократической в течение часа произошло два ДТП с участием девяти автомобилей. По данным МЧС, сообщение о первой аварии поступило в 17:16. Столкнулись пять машин. Менее часа спустя еще одно ДТП с участием четырех 

6 июня 2017, 09:33
В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
Транспортные средства врезались лоб в лоб на перекрестке. Больше пострадала вазовская модель, 

5 июня 2017, 08:03
С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

Весьма странное происшествие случилось в Японии в вагоне скоростного поезда, который направлялся в префектуру Окаяма. 70-летний гражданин во время движения состава совершил поджог, запалив кучу журналов, информирует NHK.
Всполошившиеся пассажиры вагона сумели оперативно справиться с пламенем, пострадавших не было. А 

26 мая 2017, 03:18
Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
Как заявляют официальные представители правоохранительных органов страны, в течение последнего года было отмечено 47 крупных 

11 мая 2017, 03:21
Ученые: Япония и Северная Америка скоро станут частью России

Ученые: Япония и Северная Америка скоро станут частью России

Северная Америка и острова современной Японии в перспективе могут образовать единый континент с Евразией. Так утверждают ученые Института земной коры в Иркутске. Впрочем, произойдет это не ранее, чем через 30 миллионов лет.
Специалисты рассчитали модель движения континентов и установили, что 

27 декабря 2016, 09:44
Ученые: У людей появляются новые группы крови

Ученые: У людей появляются новые группы крови

Японские ученые рассказали о появлении людей с необычными группами крови. Специалисты еще не смогли определить причины возникновения мутаций, которые спровоцировали их образование. По прогнозам, в будущем число групп крови может достигнуть 15-ти.
Новые группы ученые обозначили не цифрами, как уже 

6 декабря 2016, 01:58
На Самарскую область надвигается ледяной дождь

На Самарскую область надвигается ледяной дождь

Сегодня, 12 ноября, и завтра, информирует Росавтодор, в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Ярославской областях ожидается сильный мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Прогнозируются гололедные явления на автодорогах указанных 

12 ноября 2016, 02:25
Новая трасса, которая свяжет Россию и Китай, пройдет через Самарскую область

Новая трасса, которая свяжет Россию и Китай, пройдет через Самарскую область

Сегодня, 20 ноября, об этом стало известно на стратегической сессии госкорпорации "Автодор" под председательством полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича. В эти минуты она идет в самарской гостинице "Холидей Инн". Ключевой вопрос - развитие сети автомагистралей и скоростных автодорог 
20 ноября 2015, 11:22
На региональных трассах скоро придется платить за большегрузные фуры

На региональных трассах скоро придется платить за большегрузные фуры

С таким предложением вышли представители Росавтодора. Напомним, сейчас платный проезд  установили для фур весом более 12 тонн на федеральных трассах. Действовать тариф начнёт с ноября. За один километр заплатить придётся в среднем 3 рубля 73 копейки. Идея о введении аналогичной 
10 июня 2015, 05:47
Леса вдоль автотрассы Самара - Тольятти расчистят от сухостоя

Леса вдоль автотрассы Самара - Тольятти расчистят от сухостоя

С июля по ноябрь 2014 года в Самарской области запланировано проведение работ по расчистке от сухостойной древесины лесных массивов вдоль автотрассы Самара - Тольятти, сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

В результате последствий длительной засухи и аномально 

21 мая 2014, 11:09
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