Японские правоохранители перекрыли автомагистраль на шестикилометровом участке, чтобы машины не покалечили 19 свиней, сбежавших из большегруза во время дорожно-транспортного происшествия. Фургон, перевозивший 37 животных, врезался в стоявший грузовик.
От сильного удара заграждение в кузове деформировалось, и 19 свиней вырвались на волю. Впрочем, они не смогли далеко уйти, ведь скоростные трассы в стране закрыты звукопонижающими бетонными стенами.
Свиньи разбрелись по дороге, некоторые прилегли отдохнуть. Полиция перекрыла участок и начала ловить «беглецов». Для перемещения крупногабаритных животных даже вызвали подъемный кран.
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