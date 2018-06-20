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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

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В Тольятти строительный кран рухнул на детскую площадку

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Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

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По словам автора сообщения, инцидент произошел на территории микрорайона «Новая Самара». По предварительной информации, пострадавших нет.
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«Едем сегодня по Стара-Загоре в сторону кольца Кирова, смотрим - пробка. Проезжаем и видим, как упала часть строительного крана. Сам 

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В Тольятти на заводе упал башенный кран, пострадали люди

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6 мая 2016, 01:15
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