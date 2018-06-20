В Тольятти в промзоне Автозаводского района в среду, 20 июня, перевернулся строительный кран. По словам очевидцев, кабина при этом «повисла в воздухе» над кабиной «КамАЗа». О пострадавших данных нет. Подробности выясняются. Фото с места происшествия появилось в соцсети.
«На улице Северной на базе перевернулся кран», - сообщил очевидец.
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