Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя …