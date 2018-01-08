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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Авроре 126-я маршрутка потеряла колесо

В Самаре на Авроре 126-я маршрутка потеряла колесо

Сегодня, 7 января, возле кольца Авроры/Антонова-Овсеенко у 126-й маршрутки «Кинель – ЖД-вокзал» оторвалось заднее колесо, сообщают очевидцы в соцсетях. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Правда, "знающие" диванные эксперты утверждают, что ничего страшного в этом нет - 
7 января 2018, 02:03
В Самаре скоропостижно скончался сотрудник территориального следственного отдела

В Самаре скоропостижно скончался сотрудник территориального следственного отдела

Вчера, 5 января, скоропостижно скончался замруководителя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области Владислав Загуменнов. Капитан юстиции скончался на 44-м году жизни, сообщает областной следственный комитет.

В органах следствия Загуменнов проходил службу с 2010 года. 
6 января 2018, 05:21
В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
ДТП 
3 января 2018, 01:27
В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
 
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что 
2 января 2018, 03:30
Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз

Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз

В Самарской области в последние часы Старого Года произошло крупное ДТП, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную Службу спасения. Около села Дубовый Умет груженая фура с номерами Республики Беларусь сошла с автотрассы в кювет и перевернулась. Водителя на 
2 января 2018, 02:10
В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик.  ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд 

28 декабря 2017, 03:40

В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

Вчера, 22 декабря, поздно вечером в Тольятти на улице Громовой произошло ДТП со смертельным исходом.

По версии полицейских, автомобиль Lada Kalina, которым управлял 18 летний водитель, совершил наезд на 60 летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте. 
23 декабря 2017, 04:03
В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города

В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города

Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину. По предварительным данным, погиб почетный гражданин города, ветеран одного из крупных строительных предприятий, участвовавший в строительстве АвтоВАЗа и других промышленных объектов - 

20 декабря 2017, 09:59
В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал, сейчас автомобилиста разыскивают. ДТП произошло в понедельник, 18 декабря, примерно в шесть часов вечера. По данным очевидцев, пешеход погиб на улице Коммунальной в районе предприятия «Ресурсконтракт». В ГИБДД предоставили фото с 
19 декабря 2017, 12:44
В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре в ДТП в дворовом проезде на улице Стара-Загоре пострадала пенсионерка. Автоледи на Renault Sandero при движении задним ходом сбила пожилую женщину. ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, примерно в 13 часов. Иномаркой управляла 19-летняя девушка. Потерпевшая - 1938 

27 ноября 2017, 01:22
В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 

24 ноября 2017, 03:50
Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

В Самаре автоледи сбила ехавшего по зебре 8-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло на улице Потапова напротив дома №243 по улице Ново-Садовой. У пострадавшего травма живота. 

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 22.11.2017 года в 18:00 водитель 1979 года 
23 ноября 2017, 03:43
В блогах: памятник механизаторам в Большой Черниговке

В блогах: памятник механизаторам в Большой Черниговке

Блогер Евгений Синюков рассказал про "необычный артефакт времен СССР, который установлен в поселке Большая Черниговка на въезде к чему-то, где раньше, возможно, находилась организация, связанная с сельхозтехникой и грузовиками". "Как на самом деле называется этот памятник, не знаю. Никаких 
4 мая 2016, 05:37
В Самарской области главврач заключал контракты на поставку продуктов с родной сестрой

В Самарской области главврач заключал контракты на поставку продуктов с родной сестрой

Прокуратурой Большечерниговского района была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере госзакупок товаров, работ и услуг в местной центральной районной больнице.

В ходе проверки выявлен конфликт интересов между учреждением и исполнителем по государственным контрактам.

Так в 2015 году – 
16 апреля 2016, 01:29
Под Самарой сотрудники ФСБ выявили 2 подпольных цеха по производству спиртного

Под Самарой сотрудники ФСБ выявили 2 подпольных цеха по производству спиртного

В селе Большая Черниговка силовики обнаружили сразу два подпольных цеха. Там выпускали контрафактной алкоголь. По оперативным данным ФСБ, на предприятиях трудились мигранты - 60 выходцев из государств Средней Азии и Кавказа. Половина из них находилась в стране нелегально. В одном 
11 марта 2016, 08:36
В Самарской области столкнулись 3 автомобиля: 2 человека погибли, 3 получили травмы, есть фото

В Самарской области столкнулись 3 автомобиля: 2 человека погибли, 3 получили травмы, есть фото

Вчера днем, 3 января, на 70-м километре трассы «Самара – Большая Черниговка» произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Как сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на ГИБДД Самарской области, там столкнулись ВАЗ-2115, «Киа Рио» и «Митсубиси ASX».

По версии 
4 января 2016, 04:44
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