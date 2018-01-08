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В Самаре на Авроре 126-я маршрутка потеряла колесо
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7 января 2018, 02:03
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В Самаре скоропостижно скончался сотрудник территориального следственного отдела
Вчера, 5 января, скоропостижно скончался замруководителя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области Владислав Загуменнов. Капитан юстиции скончался на 44-м году жизни, сообщает областной следственный комитет.
В органах следствия Загуменнов проходил службу с 2010 года. …
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6 января 2018, 05:21
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В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом
Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
ДТП …
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3 января 2018, 01:27
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В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай
Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что …
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2 января 2018, 03:30
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Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз
В Самарской области в последние часы Старого Года произошло крупное ДТП, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную Службу спасения. Около села Дубовый Умет груженая фура с номерами Республики Беларусь сошла с автотрассы в кювет и перевернулась. Водителя на …
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2 января 2018, 02:10
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В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford
В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик. ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд …
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28 декабря 2017, 03:40
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В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера
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23 декабря 2017, 04:03
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В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города
Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину. По предварительным данным, погиб почетный гражданин города, ветеран одного из крупных строительных предприятий, участвовавший в строительстве АвтоВАЗа и других промышленных объектов - …
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20 декабря 2017, 09:59
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В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал
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19 декабря 2017, 12:44
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В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку
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27 ноября 2017, 01:22
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В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера
В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома …
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24 ноября 2017, 03:50
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Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате
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23 ноября 2017, 03:43
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В блогах: памятник механизаторам в Большой Черниговке
Блогер Евгений Синюков рассказал про "необычный артефакт времен СССР, который установлен в поселке Большая Черниговка на въезде к чему-то, где раньше, возможно, находилась организация, связанная с сельхозтехникой и грузовиками". "Как на самом деле называется этот памятник, не знаю. Никаких …
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4 мая 2016, 05:37
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В Самарской области главврач заключал контракты на поставку продуктов с родной сестрой
Прокуратурой Большечерниговского района была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере госзакупок товаров, работ и услуг в местной центральной районной больнице.
В ходе проверки выявлен конфликт интересов между учреждением и исполнителем по государственным контрактам.
Так в 2015 году – …
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16 апреля 2016, 01:29
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Под Самарой сотрудники ФСБ выявили 2 подпольных цеха по производству спиртного
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11 марта 2016, 08:36
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В Самарской области столкнулись 3 автомобиля: 2 человека погибли, 3 получили травмы, есть фото
Вчера днем, 3 января, на 70-м километре трассы «Самара – Большая Черниговка» произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Как сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на ГИБДД Самарской области, там столкнулись ВАЗ-2115, «Киа Рио» и «Митсубиси ASX».
По версии …
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4 января 2016, 04:44