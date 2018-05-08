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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

В Самаре во вторник, 8 мая, на улице Ново-Возкальной образовалась пробка из-за ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автобус и иномарка Datsun. Фото появилось в соцсети. Столкнувшиеся машины перекрыли полосу в сторону 
8 мая 2018, 01:32
Немецкий кроссовер «догнал» вазовскую «десятку» у здания сызранской Думы

Немецкий кроссовер «догнал» вазовскую «десятку» у здания сызранской Думы

Утром 8 мая около сызранской городской думы произошла авария. На пересечении улиц Смолина и Комсомольской столкнулись вазовская "десятка" и кроссовер «Мерседес». Машины ехали по направлению к стадиону «Кристалл». Судя по всему, «десятка» притормозила на перекрестке, чтобы пропустить пешеходов. В это 
8 мая 2018, 09:21
Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре

Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре

В Самаре в Ленинском районе водитель «Фольксвагена» сбил на тротуаре двоих пешеходов. ДТП 
7 мая 2018, 02:05
Водитель скончался на месте: В Тольятти столкнулись Nissan и Priora

Водитель скончался на месте: В Тольятти столкнулись Nissan и Priora

Сегодня, 6 мая, в Самарской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В Автозаводском районе Тольятти столкнулись Nissan и Lada Priora.
 
ДТП случилось на пересечении Южного шоссе и улицы Тополиной, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Удар 
6 мая 2018, 02:39
Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

В ночь на 3 мая в Кинельском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, 24-летний мужчина на вазовской «семерке» ехал по трассе от Оренбурга в направлении Самары. На одном из участков он 
3 мая 2018, 01:53
71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала 

30 апреля 2018, 09:35
Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП.  36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге  Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».

В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки 

30 апреля 2018, 12:38
Ребенок упал с эскалатора и сломал себе ногу в торговом центре в Тольятти

Ребенок упал с эскалатора и сломал себе ногу в торговом центре в Тольятти

Вечером 25 апреля ЧП произошло в тольяттинском торговом центре «Аэрохолл». Там с эскалатора упал ребенок и сломал себе ногу.

Как сообщает Волга Ньюс со ссылкой на очевидцев, мальчик был в ТЦ вместе с мамой. Скорее всего, инцидент стал 
26 апреля 2018, 10:33
Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался новый набор детей в епархиальные центры дополнительного образования, которые сейчас работают на территории всей Самарской области. В столице региона их четыре: на улицах Буянова, Победы, Черемшанской и в поселке Зубчаниновка. Принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 

24 апреля 2018, 12:59
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.

Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую 
23 апреля 2018, 08:40
Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

16 апреля в полицию Ставропольского района из одного из учебных заведений поступила информация о том, что на занятия перестала ходить одна из учениц. Пообщавшись с приемной матерью 15-летней девочки, правоохранители выяснили, что она не появлялась дома с 11 апреля. Также 

23 апреля 2018, 04:27
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