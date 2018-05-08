ДТП с участием ребенка произошло 7 мая в Жигулевске. Водитель на «Ладе Калине» ехал по Морквашинской улице со стороны Северо-Восточной к Механическому переулку. На одном из участков под колесами легковушки оказался 12-летний мальчик. Он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу без сопровождения взрослых.
В результате наезда подросток получил травмы. После оказания медпомощи ему назначили амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре
|
8 мая 2018, 01:32
|
Немецкий кроссовер «догнал» вазовскую «десятку» у здания сызранской Думы
Утром 8 мая около сызранской городской думы произошла авария. На пересечении улиц Смолина и Комсомольской столкнулись вазовская "десятка" и кроссовер «Мерседес». Машины ехали по направлению к стадиону «Кристалл». Судя по всему, «десятка» притормозила на перекрестке, чтобы пропустить пешеходов. В это …
|
8 мая 2018, 09:21
|
Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре
|
7 мая 2018, 02:05
|
Водитель скончался на месте: В Тольятти столкнулись Nissan и Priora
|
6 мая 2018, 02:39
|
Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области
|
3 мая 2018, 01:53
|
71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала …
|
30 апреля 2018, 09:35
|
Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области
|
30 апреля 2018, 12:38
|
Ребенок упал с эскалатора и сломал себе ногу в торговом центре в Тольятти
Вечером 25 апреля ЧП произошло в тольяттинском торговом центре «Аэрохолл». Там с эскалатора упал ребенок и сломал себе ногу.
Как сообщает Волга Ньюс со ссылкой на очевидцев, мальчик был в ТЦ вместе с мамой. Скорее всего, инцидент стал …
|
26 апреля 2018, 10:33
|
Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары
|
24 апреля 2018, 12:59
|
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде
|
23 апреля 2018, 08:40
|
Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти
|
23 апреля 2018, 04:27