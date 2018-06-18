В Самаре продолжается фестиваль болельщиков, который продлится вплоть до завершения ЧМ-2018 по футболу 15 июля. Фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный. Стала известна программа фестиваля на понедельник, 18 июня. Площадка начнет работать в 14 часов. На сцене выступят группы «Тринити» и «Революция». В 16 часов начнется трансляция из Нижнего Новгорода – там состоится футбольный матч сборных Швеции и Южной Кореи. В 18 часов концерт группы «Джой Бэнд». В 19 часов болельщики смогут увидеть игру сборных Бельгии и Панамы в Сочи. В 21 час состоится выступление «Фрут Бокс». В 22 часа в фан-зоне покажут трансляцию с матча Тунис – Англия в Волгограде.
|
Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня
|
18 июня 2018, 03:37
|
Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре
|
18 июня 2018, 03:34
|
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
|
18 июня 2018, 03:05
|
Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре
|
18 июня 2018, 03:03
|
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
|
15 июня 2018, 05:02
|
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
|
15 июня 2018, 10:47
|
Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары
Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг …
|
14 июня 2018, 11:10
|
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре
|
14 июня 2018, 10:37
|
Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре
|
7 июня 2018, 09:39