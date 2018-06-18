Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов …