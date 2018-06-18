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Материалы по теме:

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется 

18 июня 2018, 03:37
Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов 

18 июня 2018, 03:34
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Чтобы поддержать сборную Коста-Рики в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, в Самару прибыли тысячи соотечественников. Среди прочих в наш город приехал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио. В аэропорту «Курумоч» дипломат приземлился в 5 часов утра 17 июня, 

18 июня 2018, 03:03
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

14 июня 2018, 11:10
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 14 июня состоится открытие фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Куйбышева во время ЧМ-2018 по футболу. Чемпионат стартует сегодня и продлится до 15 июля. Хэдлайнером на открытии фанфеста, как уже сообщала «ТЕРРА», станет группа «ДДТ». На площади Куйбышева, 
14 июня 2018, 10:37
Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре стало известно расписание концертов, которые пройдут на фестивале болельщиков на площади Куйбышева в дни ЧМ-2018 – с 14 июня по 15 июля. Место фанфеста FIFA в Самаре - самая большая площадь в России и Европе, расположенная в границах 
7 июня 2018, 09:39
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