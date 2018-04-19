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Материалы по теме:

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре

Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре

Стали известны подробности об эвакуации людей из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре. Наряд полиции прибыл в торговый центр 18 апреля в 13:30 «с сообщением о поступившем звонке о минировании ТЦ», сообщили сотрудники молла. Администрация объекта сделала объявление по системе громкой 
18 апреля 2018, 05:31
Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

В Самаре очевидцы сообщили об эвакуации людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора». 
18 апреля 2018, 03:08
Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный  двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в 

18 апреля 2018, 10:01
Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани

Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани

17 апреля специалисты регионального МЧС эвакуировали посетителей из торгового центра «Русский рынок». Мероприятие проходило в рамках учений по отработке действий в случае сильного пожара.

«По легенде учений, в одной из секций начался пожар. Людей эвакуировали без нареканий», - сообщил 
17 апреля 2018, 05:29
Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

В Самаре экстренные службы завершили работы в ТЦ «Вива Лэнд», расположенном у площади Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», утром в торговом центре была проведена эвакуация. По словам очевидцев, посетителей и персонал вывели на улицу в считанные секунды. На место прибыли 
13 апреля 2018, 01:42
По факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» заведено уголовное дело

По факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» заведено уголовное дело

В Самаре по факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» возбуждено уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, личность звонившего устанавливают. Сообщение о «бомбе» он передал на стойку информации торгового центра.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 31 
10 января 2018, 04:36
Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря.  В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
 
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком 
13 декабря 2017, 10:49
Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.

«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает 

22 ноября 2017, 01:56
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

21 июля в колл-центр одного из операторов связи поступило сообщение о якобы заминировании администрации президента России. 
22 июля 2016, 01:50
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