В Самаре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о заминировании торгового центра на улице Аэродромной. Это неоднократно судимый житель Самары 1985 года рождения. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 18 апреля, эвакуировали людей из торгового центра «Аврора Молл». По словам очевидцев, на улицу вывели не менее 1000 человек. У ТЦ видели кинологов с собаками, пожарную машину и кареты скорой помощи. Сначала говорили об учебной тренировке. В администрации «Авроры» сообщили, что полицейские пришли «с сообщением о поступившем звонке о минировании ТЦ». В четверг, 19 апреля, появилась официальная информация от ГУ МВД России по Самарской области. Ведомство предоставило видео с объяснениями задержанного.
«При обследовании опасных предметов обнаружено не было. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что звонок был осуществлен с телефонного аппарата без СИМ-карты, его хозяин - подозреваемый в заведомо ложном сообщении о заминировании задержан. В настоящее время злоумышленник свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по ст. 207 ч. 2 УК РФ. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма законодательством предусмотрена уголовная ответственность», - указано в сообщении.
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