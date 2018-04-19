В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.

«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает …