В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.
«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемый задержан. Это мужчина 1977 года рождения. На него завели уголовное дело. Наказания за ложное сообщение о заминировании – крупный штраф и лишение свободы на срок до трех лет.
|
В тольяттинской квартире произошел взрыв, ранен мужчина
В Комсомольском районе Тольятти в одном из жилых домов произошел взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир в руках молодого человека взорвалось самодельное пиротехническое устройство, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры. С контузией 29-летнего мужчину доставили в …
|
12 октября 2017, 03:20
|
В Сочи прооперировали тольяттинку, раненную при взрыве в Абхазии
В настоящее время решается вопрос о транспортировке домой жительницы Тольятти, пострадавшей при взрыве в Абхазии. Об этом сообщили в мэрии Автограда. Как уже рассказывала «ТЕРРА», ЧП случилось 2 августа около абхазского поселка Приморский. Взрыв произошел на территории склада боеприпасов …
|
29 августа 2017, 11:58
|
При взрыве в Абхазии ранены жители Самары и Тольятти
|
3 августа 2017, 06:31
|
Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ
В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах …
|
13 июля 2017, 10:26
|
Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок
Известная в Европе фитнес-блогер, модель и путешественница Ребекка Бюргер погибла из-за взрыва дозатора для взбивания сливок. Как рассказали журналистам ее родственники, в процессе приготовления напитка баллон неожиданно взорвался, и женщина получила мощный удар в грудь.
|
22 июня 2017, 02:03
|
В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой
|
18 марта 2017, 07:04
|
Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре
В четверг, 15 декабря, самарские силовики провели операцию по задержанию двух иностранцев, подозреваемых в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ, которая признана террористической в большинстве стран. Мужчины проживали в Зубчаниновке, в квартире многоквартирного дома на улице Товарной.
В помещении обнаружили самодельную …
|
16 декабря 2016, 10:35
|
За ложный звонок о бомбе в «Курумоче» самарец получил 1,5 года исправительных работ
|
5 сентября 2016, 11:40
|
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль
|
22 июля 2016, 01:50
|
Марию Рымарь отпустили под залог: самарчанка неудачно пошутила в аэропорту Минска
|
19 июля 2016, 03:43
|
В Самаре сильно пьяный мужчина «заминировал» больницу в Октябрьском районе
|
9 сентября 2015, 09:28
|
23-летний житель Самары «заминировал» ночной клуб после конфликта с охраной
Полиция задержала в Самаре 23-летнего молодого человека, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Атаке «телефонного террориста» ночью 18 января подвергся клуб «Метелица-С» на ул. Революционной. Прибывшие на место оперативники взрывчатых веществ на территории заведения не нашли.
Правоохранители установили номер …
|
19 января 2015, 12:34