В Сочи прооперировали тольяттинку, раненную при взрыве в Абхазии рассказывала «ТЕРРА», ЧП случилось 2 августа около абхазского поселка Приморский. Взрыв произошел на территории склада боеприпасов … В настоящее время решается вопрос о транспортировке домой жительницы Тольятти, пострадавшей при взрыве в Абхазии. Об этом сообщили в мэрии Автограда. Как уже«ТЕРРА», ЧП случилось 2 августа около абхазского поселка Приморский. Взрыв произошел на территории склада боеприпасов