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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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В настоящее время решается вопрос о транспортировке домой жительницы Тольятти, пострадавшей при взрыве в Абхазии. Об этом сообщили в мэрии Автограда. Как уже рассказывала «ТЕРРА», ЧП случилось 2 августа около абхазского поселка Приморский. Взрыв произошел на территории склада боеприпасов 
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При взрыве в Абхазии ранены жители Самары и Тольятти

Среди пострадавших во время взрыва в Абхазии граждан России есть жители Самары. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло накануне на складе боеприпасов рядом с селом Приморское Гудаутского района. В результате ранены 64 человека, 27 из них были госпитализированы. Сегодня Министерство здравоохранения 

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Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах 
13 июля 2017, 10:26
Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Известная в Европе фитнес-блогер, модель и путешественница Ребекка Бюргер погибла из-за взрыва дозатора для взбивания сливок. Как рассказали журналистам ее родственники, в процессе приготовления напитка баллон неожиданно взорвался, и женщина получила мощный удар в грудь.
Прибывшие на место необычного происшествия 

22 июня 2017, 02:03
В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой

В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, к одному из подразделений вневедомственной охраны по Самаре обратился местный житель. Мужчина рассказал, что под внутренней частью бампера его автомобиля внезапно оказалась подозрительная коробка.

Происшествие зафиксировали в районе сквера Мичурина. 

18 марта 2017, 07:04
Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре

Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре

В четверг, 15 декабря, самарские силовики провели операцию по задержанию двух иностранцев, подозреваемых в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ, которая признана террористической в большинстве стран. Мужчины проживали в Зубчаниновке, в квартире многоквартирного дома на улице Товарной.

В помещении обнаружили самодельную 

16 декабря 2016, 10:35
За ложный звонок о бомбе в «Курумоче» самарец получил 1,5 года исправительных работ

За ложный звонок о бомбе в «Курумоче» самарец получил 1,5 года исправительных работ

16 декабря пьяный самарец позвонил со своего собственного сотового телефона.  Никаких взрывных устройств саперы не нашли. Из-за этой «шалости» в аэропорту было задержано пять авиарейсов.
5 сентября 2016, 11:40
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

21 июля в колл-центр одного из операторов связи поступило сообщение о якобы заминировании администрации президента России. 
22 июля 2016, 01:50
Марию Рымарь отпустили под залог: самарчанка неудачно пошутила в аэропорту Минска

Марию Рымарь отпустили под залог: самарчанка неудачно пошутила в аэропорту Минска

Жительница Самары Мария Рымарь, задержанная в белорусском аэропорту по обвинению в ложном сообщении об опасности, освобождена под залог.

Сообщается, что 7 июля при досмотре в аэропорту Минска самарчанка отпустила неудачную шутку:  якобы у неё в сумке есть взрывчатое вещество. 
19 июля 2016, 03:43
В Самаре сильно пьяный мужчина «заминировал» больницу в Октябрьском районе

В Самаре сильно пьяный мужчина «заминировал» больницу в Октябрьском районе

Во вторник, 8 сентября, около пяти часов вечера в полицию поступила информация о минировании больницы в Октябрьском районе Самары. По указанному адресу направили группу оперативников и патрульные экипажи. Ни бомбы, ни взрывчатых веществ в помещениях не нашли.

Сотрудники угрозыска 
9 сентября 2015, 09:28
23-летний житель Самары «заминировал» ночной клуб после конфликта с охраной

23-летний житель Самары «заминировал» ночной клуб после конфликта с охраной

Полиция задержала в Самаре 23-летнего молодого человека, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Атаке «телефонного террориста» ночью 18 января подвергся клуб «Метелица-С» на ул. Революционной. Прибывшие на место оперативники взрывчатых веществ на территории заведения не нашли.

Правоохранители установили номер 

19 января 2015, 12:34
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