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Материалы по теме:

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Бразилии и Мексики. Напомним, «делегации болельщиков» из этих стран в числе самых многочисленных. По данным РФС, бразильцы купили более 70 тысяч 
2 июля 2018, 10:59
Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сегодня, 2 июля, стадион «Самара Арена» примет пятый и предпоследний матч чемпионата мира по футболу. В рамках 1\8 финала мундиаля встретятся сборные Бразилии и Мексики. Обе команды завоевали право на выход в плей-офф по результатам матчей группового этапа.

Напомним, что для 

2 июля 2018, 10:22
Названа программа фестиваля болельщиков 2 июля в Самаре

Названа программа фестиваля болельщиков 2 июля в Самаре

В Самаре объявлена программа фестиваля болельщиков FIFA на 2 июля. Напомним, сегодня на стадионе «Самара Арена» состоится пятый в городе матч ЧМ-2018: в 1/8 финала сыграют сборные Бразилии и Мексики. Фестиваль болельщиков в Самаре проходит на площади Куйбышева, которая считается 

2 июля 2018, 09:32
Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

В Самару прилетели футболисты сборной Бразилии. После посадки в аэропорту «Курумоч» они отправились в отель «Lotte». Матч у южноамериканцев назначен на 2 июля. На стадионе «Самара Арена» «пентакампионы» сразятся со сборной Мексики за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Напомним, 

1 июля 2018, 10:42
Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на 

29 июня 2018, 09:42
Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

В Самаре хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, будет британский диджей Пол Окенфолд (Paul Oakenfold). Концерт состоится на площади Куйбышева. Напомним, он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. 28 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные 

28 июня 2018, 09:33
Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

В Самаре в среду, 27 июня, на фестивале болельщиков состоится трансляция двух матчей ЧМ-2018, а также выступят две музыкальные группы. Проход на площадь Куйбышева откроют в 16 часов. Напомним, фанфест в Самаре стартовал одновременно с открытием ЧМ-2018 по футболу 14 

27 июня 2018, 11:08
Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на фестивале болельщиков ЧМ-2018 побывали чемпионы мира по футболу. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится вплоть до его окончания 15 июля. Гостями фан-зоны стали футболисты из красноярского 

25 июня 2018, 10:12
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