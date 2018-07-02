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Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики
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2 июля 2018, 10:59
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Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре
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2 июля 2018, 10:22
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Названа программа фестиваля болельщиков 2 июля в Самаре
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2 июля 2018, 09:32
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Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару
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1 июля 2018, 10:42
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Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре
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29 июня 2018, 09:42
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Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре
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28 июня 2018, 09:33
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Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре
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27 июня 2018, 11:08
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Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
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25 июня 2018, 10:12