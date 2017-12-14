В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра в пятницу, 15 декабря. Речь идет о маршрутах номер 12, 17 и 20. Пока они следуют в объезд по улице Мичурина.
«Провели пробную езду по новому кольцу на МШ/Гагарина. Все в порядке. Завтра с 05.00 по маршруту 12, 17 и 20 троллейбусы поедут в своем обычном режиме», - сообщил представитель ТТУ Самары в соцсети Twitter.
Напомним, движение автомобилей по новому кольцу в обе стороны было открыто с 9 октября.
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