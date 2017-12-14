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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре на остановках общественного транспорта к ЧМ-2018 по футболу заменят интервальные табличики. Эта работа предусмотрена в рамках подготовки и ведется по мере финансирования, сообщил представитель городского департамента транспорта в соцсети Twitter в ответ на вопрос пользователя. Самарцы отмечают, что 

11 декабря 2017, 01:52
Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие 

7 декабря 2017, 04:19
За превышение лимита поездок по соцкартам высаживать не будут

За превышение лимита поездок по соцкартам высаживать не будут

Самарских льготников, исчерпавших лимит поездок по социальной карте, высаживать из общественного транспорта не будут. С таким заявлением на приеме граждан, куда пришли те, кому не хватает действующего лимита в 90 поездок по социальным картам, выступил врио Главы Самары Владимир Василенко. 

4 декабря 2017, 12:02
В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый маршрут общественного транспорта в микрорайон Южный Город. Фото автобуса с номером 401 появились в соцсети.

"Сегодня первый день работы 401-го маршрута ЦАВ - Южный Город - 2", - сообщает паблик «Общественный транспорт 63|Самара».

Согласно 
30 ноября 2017, 02:31
Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Самарское ТТУ обратилось через "Живой Журнал" к жителям города. "Уважаемые самарцы, в городе Штутгарте есть трамвай с гербом Самары. - пишут транспортники. - В рамках продолжения сотрудничества с нашим городом-побратимом, на какой маршрут и марку трамвая можно было бы нанести герб 

28 ноября 2017, 09:30
ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году

ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году

В ТТУ Самары сообщили, что троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году. Напомним, маршрут отменили с 5 октября в связи с началом строительства нового речного вокзала. После Нового года троллейбусы №16 снова выйдут на линию. На сайте ТТУ указана следующая 
27 ноября 2017, 04:11
В Самаре отменят троллейбус №16

В Самаре отменят троллейбус №16

С четверга, 5 октября, в Самаре временно отменят троллейбусы № 16. Это связано со строительством нового здания для речного вокзала, сообщили в мэрии.

Работы ведутся на улице Максима Горького у разворотного кольца «6-й причал». Троллейбусы, работавшие по маршруту № 16  «Губернский 

4 октября 2017, 09:39
В блогах: в Самаре могут отменить троллейбусы

В блогах: в Самаре могут отменить троллейбусы

Блогер 63ru поведала про слухи, которые ходят по Самаре, о том, что власти города всерьёз рассматривают возможность отказаться от троллейбусов. "Вместо них мэрия задумалась о покупке партии автобусов на электротяге. Дабы идти в ногу с Москвой, где сейчас как 
21 сентября 2017, 09:06
Когда пустят троллейбусы в районе бывшего ипподрома?

Когда пустят троллейбусы в районе бывшего ипподрома?

Троллейбусы в районе бывшего ипподрома снова пустят, но не раньше ноября. До этого  на прежнее место надо установить самолет ИЛ-2, который сейчас находится на реставрации. Сейчас электротранспорт идет в объезд - по улице Стара-Загора.
12 сентября 2017, 10:39
В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один 
1 июля 2017, 02:38
Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 

20 июня 2017, 01:55
В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов

В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов

Сегодня, 4 июня, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет 63.ru, в первой половине дня в районе Постникова оврага (ранее оврага Подпольщиков) с рельсов сошел трамвай. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники аварийной службы. Вагон вернули на 
4 июня 2017, 06:18
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