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Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками
В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.
«В текущем году начаты работы по …
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20 ноября 2017, 05:00
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Самара: Кировский мост легализировали
Кировский мост, движение по которому началось еще 3 года назад, теперь официально легализовали. Минтранс Самарской области получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства проекте изменений в «Перечень автодорог регионального или межмуниципального значения …
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20 ноября 2017, 08:05
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В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы
На пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, который раньше называли «диким перекрестком», корректируют схему движения. Напомним, в конце октября там установили светофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает …
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15 ноября 2017, 03:48
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В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»
В паблике "Автомобильная столица" соцсети "ВКонтакте" с радостью отметили, что с 8 ноября круговое движение на всех дорогах России пойдет "по-тольяттински". Теперь кольцо - всегда главная дорога. Тольяттинцам переучиваться не надо. Как минимум с 1980-х годов столичные и прочие …
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9 ноября 2017, 09:04
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В Самаре полицейских гонят с земли
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8 ноября 2017, 11:54
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В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской
Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Демократической и Ташкентской связана с необходимостью переноса теплосетей. Сроки пока не называют, передает портал 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области. Новый дорожный объект будет представлять собой двухуровневую развязку. Его готовность оценивают в …
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7 ноября 2017, 04:58
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7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта
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7 ноября 2017, 10:01
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Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной …
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30 октября 2017, 04:32
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В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт
Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем …
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19 октября 2017, 11:35
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На Ново-Садовой прятали полтонны алкоголя для нелегальной продажи
Крупную партию спиртного в ларьке на улице Ново-Садовой изъяли специалисты областного Департамента регулирования оборота алкогольной продукции. Поводом для проверки павильона послужили жалобы жителей близлежащих домов на то, что там торгуют пивом, хотя ларек является нестационарным объектом - а значит продавать …
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5 октября 2017, 09:31
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Московское шоссе и Ново-Садовую соединят новой дорогой
Самарские чиновники заказали проект реконструкции улицы Губанова. Там построят новую дорогу, которая соединит Московское шоссе и улицу Ново-Садовую. Проектные работы должны быть выполнены в 2018 году, начать строительство планируют уже в 2019-м, передает 63.ru. Отметим, в настоящее время идет …
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29 августа 2017, 05:10
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Сроки открытия Ново-Садовой снова сдвигаются
К сентябрю участок дороги по улице Ново-Садовой – от Первомайской до Полевой – под благоустройство не отдадут. Об этом пишет «Самарская газета» со ссылкой на ООО «ВТС-Метро». Работы по строительству камеры съезда между станцией метро «Алабинская» и будущей станцией …
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15 августа 2017, 03:26