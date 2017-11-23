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Материалы по теме:

Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками

Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками

В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка  необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.

«В текущем году начаты работы по 

20 ноября 2017, 05:00
Самара: Кировский мост легализировали

Самара: Кировский мост легализировали

Кировский мост, движение по которому началось еще 3 года назад, теперь официально легализовали. Минтранс Самарской области получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства проекте изменений в «Перечень автодорог регионального или межмуниципального значения 
20 ноября 2017, 08:05
В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы

В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы

На пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, который раньше называли «диким перекрестком», корректируют схему движения. Напомним, в конце октября там установили светофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает 
15 ноября 2017, 03:48
В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»

В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»

В паблике "Автомобильная столица" соцсети "ВКонтакте" с радостью отметили, что с 8 ноября круговое движение на всех дорогах России пойдет "по-тольяттински". Теперь кольцо - всегда главная дорога. Тольяттинцам переучиваться не надо. Как минимум с 1980-х годов столичные и прочие 
9 ноября 2017, 09:04
В Самаре полицейских гонят с земли

В Самаре полицейских гонят с земли

Магистраль «Центральная», о строительстве которой в Самаре говорят уже более 10 лет, начнут прокладывать после 2018 года. Как уже рассказывала «ТЕРРА», новая дорога будет проходить через весь город вдоль проспекта Карла Маркса. И, по всей видимости, все объекты, которые мешают 

8 ноября 2017, 11:54
В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Демократической и Ташкентской связана с необходимостью переноса теплосетей. Сроки пока не называют, передает портал 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области. Новый дорожный объект будет представлять собой двухуровневую развязку. Его готовность оценивают в 
7 ноября 2017, 04:58
7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

Сегодня, 7 ноября, в Самаре состоится Парад Памяти. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. Изменилось движение семи автобусных маршрутов.

7 ноября в Самаре день памяти военного парада в Куйбышеве, который состоялся на главной площади города ровно 76 

7 ноября 2017, 10:01
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной 

30 октября 2017, 04:32
В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем 
19 октября 2017, 11:35
На Ново-Садовой прятали полтонны алкоголя для нелегальной продажи

На Ново-Садовой прятали полтонны алкоголя для нелегальной продажи

Крупную партию спиртного в ларьке на улице Ново-Садовой изъяли специалисты областного Департамента регулирования оборота алкогольной продукции. Поводом для проверки павильона послужили жалобы жителей близлежащих домов на то, что там торгуют пивом, хотя ларек является нестационарным объектом - а значит продавать 

5 октября 2017, 09:31
Московское шоссе и Ново-Садовую соединят новой дорогой

Московское шоссе и Ново-Садовую соединят новой дорогой

Самарские чиновники заказали проект реконструкции улицы Губанова. Там построят новую дорогу, которая соединит Московское шоссе и улицу Ново-Садовую. Проектные работы должны быть выполнены в 2018 году, начать строительство планируют уже в 2019-м, передает 63.ru. Отметим, в настоящее время идет 
29 августа 2017, 05:10
Сроки открытия Ново-Садовой снова сдвигаются

Сроки открытия Ново-Садовой снова сдвигаются

К сентябрю участок дороги по улице Ново-Садовой – от Первомайской до Полевой – под благоустройство не отдадут. Об этом пишет «Самарская газета» со ссылкой на ООО «ВТС-Метро». Работы по строительству камеры съезда между станцией метро «Алабинская» и будущей станцией 
15 августа 2017, 03:26
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