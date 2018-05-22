В Самарской области будут судить бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют в перевозке опасных для жизни людей продуктов.
По версии следствия, в феврале 2014 года один из местных жителей открыл сеть незаконных игорных точек. Для того чтобы правоохранители закрыли глаза на эту деятельность, он предложил офицеру «дань» в размере 10% от выручки клубов. Офицер на это согласился и с февраля по июнь получил 140 тысяч рублей.
Также в 2016 году подозреваемый согласовал въезд машины на спецстоянку для грузовиков. Благодаря этому преступники смогли вывезти с площадки более 16 тысяч литров алкоголя.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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