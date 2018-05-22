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Материалы по теме:

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну, получившую широкую известность во время работы в качестве управляющего тольяттинским Автозаводским отделением «Сбербанка России». Инициатором процедуры выступил некто Анатолий Острян. Сумма претензий в материалах дела не раскрывается. Напомним, Лисицына являлась одним из 

22 мая 2018, 01:42
Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд

Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд

В Самаре передано в суд уголовное дело бывшего замглавы города и экс-руководителя департамента градостроительства  Сергея Рубакова. Самарская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бывшего чиновника обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 
22 мая 2018, 12:27
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в 

21 мая 2018, 10:35
Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Сызранские подростки затеяли весьма опасные игры на железнодорожных путях. Четверо детей в возрасте 13-14 лет развлекались тем, что забирались на крыши вагонов, которые располагались в районе улицы Ерамасова.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они сняли 
18 мая 2018, 01:41
Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

За помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница Нефтегорского района области. Она сообщила, что у нее украли кредитную карту и совершили с ее помощью покупки на 21 тысячу рублей. В преступлении женщина заподозрила своего 31-летнего знакомого, который был у нее в 

17 мая 2018, 03:23
Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

В Тольятти завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в угоне машины из автосалона. По версии следствия, 18 февраля мужчина напился и пришел в слесарный цех организации. Там он сел в автомобиль «Nissan Murano» стоимостью 2 миллиона 364 

16 мая 2018, 02:18
Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.

Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и 

25 апреля 2018, 11:19
По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

В Самаре полицейские задержали двух руководителей государственного учреждения, подозреваемых в коррупции: незаконном получении более 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Фигуранты – две жительницы Самары 1959 и 1973 годов рождения. Первую подозревают 

20 апреля 2018, 01:59
На злоупотреблении должностными полномочиями попался глава села в Самарской области

На злоупотреблении должностными полномочиями попался глава села в Самарской области

В Самаре начинает «раскручиваться» очередное коррупционное дело. Региональное ГУ МВД России сообщило о задержании главы одного из сельских поселений Сызранского района губернии. По версии следствия, в 2009 году злоумышленник, используя свое служебное положение, незаконно выдал гражданке официальный документ – выписку 

16 апреля 2018, 02:09
В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело против генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» и еще двоих человек. Они подозреваются в коммерческом подкупе, а также посредничестве в совершении преступления.

По версии следствия, руководитель НГПЗ получил от другого предприятия деньги за заключение контракта на 

11 апреля 2018, 08:37
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