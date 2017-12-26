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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители 

21 декабря 2017, 09:28
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет

В четверг, 14 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Депутаты и чиновники перераспределяли деньги, которые не успели освоить в текущем году. Если их вовремя не перенаправить на другие статьи, в будущем можно лишиться софинансирования из федерального бюджета. Внеочередное заседание 

15 декабря 2017, 01:46
Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков

Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков

В Самарской губернской думе на внеочередном заседании в четверг, 14 декабря, представили нового депутата. Им, взамен ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова, стал Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления ЗАО «Северный Ключ», крупнейшего животноводческого комплекса региона. Значок и удостоверение 
14 декабря 2017, 04:53
Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

В четверг, 30 ноября, в Самаре депутаты губернской думы на пленарном заседании проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Виктора Кузнецова. Таким образом, также освободилось кресло зампредседателя думского комитета по образованию и 
30 ноября 2017, 12:49
В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

Обсуждения идут на комитете по бюджету и финансам. Присутствуют министры областного правительства. Общий объем средств, которые могут перераспределить, - 45 миллиардов рублей. Беспрецедентное количество поправок. Принятие бюджета во 2-м чтении запланировано на 30 ноября.
28 ноября 2017, 03:48
В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя

В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя

Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.

«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной 

23 ноября 2017, 05:14
Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя

Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, 

22 ноября 2017, 07:07
С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

В четверг, 16 ноября, после 22 часов в Самаре и других городах нельзя будет купить алкоголь. Это связано с праздничной датой: в пятницу, 17 ноября, Международный день студентов.  Эта дата входит в список дней, когда продажа алкоголя под запретом.
16 ноября 2017, 01:50
Рабочую встречу с депутатами Госдумы провел глава Самарской области Дмитрий Азаров

Рабочую встречу с депутатами Госдумы провел глава Самарской области Дмитрий Азаров

На встрече обсуждали вопросы выделения федеральных средств, участия региона в различных проектах и искали пути решения наиболее острых проблем.
В совещании с главой 63 региона участвовали практически все парламентарии, избранные от Самарской области. Леонид Симановский, Надежда Колесникова, Игорь Станкевич, Евгений 

6 октября 2017, 06:34
Эффективность депутатов проверит искусственный интеллект

Эффективность депутатов проверит искусственный интеллект

Государственная дума может задействовать искусственный интеллект при оценке выполнения предвыборных обещаний народных избранников. В частности, будет обсуждаться инициатива по проведению анализа выступлений парламентариев.
По словам спикера Вячеслава Володина, о проведении соответствующего мониторинга уже достигнута договоренность с одной компанией, которая задействует 

26 сентября 2017, 09:05
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