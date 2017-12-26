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Нового главу Самары назовут 26 декабря
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22 декабря 2017, 04:32
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Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин
Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
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21 декабря 2017, 09:28
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Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в областной бюджет
В четверг, 14 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Депутаты и чиновники перераспределяли деньги, которые не успели освоить в текущем году. Если их вовремя не перенаправить на другие статьи, в будущем можно лишиться софинансирования из федерального бюджета. Внеочередное заседание …
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15 декабря 2017, 01:46
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Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков
В Самарской губернской думе на внеочередном заседании в четверг, 14 декабря, представили нового депутата. Им, взамен ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова, стал Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления ЗАО «Северный Ключ», крупнейшего животноводческого комплекса региона. Значок и удостоверение …
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14 декабря 2017, 04:53
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Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме
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30 ноября 2017, 12:49
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В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год
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28 ноября 2017, 03:48
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В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя
Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.
«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной …
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23 ноября 2017, 05:14
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Самара: силовики изъяли на Товарной тонны спирта и алкоголя
Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, …
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22 ноября 2017, 07:07
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С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь
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16 ноября 2017, 01:50
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Рабочую встречу с депутатами Госдумы провел глава Самарской области Дмитрий Азаров
На встрече обсуждали вопросы выделения федеральных средств, участия региона в различных проектах и искали пути решения наиболее острых проблем.
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6 октября 2017, 06:34
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Эффективность депутатов проверит искусственный интеллект
Государственная дума может задействовать искусственный интеллект при оценке выполнения предвыборных обещаний народных избранников. В частности, будет обсуждаться инициатива по проведению анализа выступлений парламентариев.
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26 сентября 2017, 09:05