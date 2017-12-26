В четверг, 16 ноября, после 22 часов в Самаре и других городах нельзя будет купить алкоголь. Это связано с праздничной датой: в пятницу, 17 ноября, Международный день студентов. Эта дата входит в список дней, когда продажа алкоголя под запретом.

…