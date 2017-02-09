Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю Чтобы не нанести вред собственному здоровью, людям следует трудиться 39 часов в неделю. Так решили ученые из Австралии, об исследованиях которых рассказывает издание Social Science & Medicine.

Как говорят специалисты, если человек трудится свыше этого времени, то это может вызвать …