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В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой
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4 февраля 2017, 05:30
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Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю
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3 февраля 2017, 05:33
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Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»
В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.
Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники …
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30 января 2017, 11:01
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30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»
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27 января 2017, 01:36
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Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке
32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим …
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24 января 2017, 11:16
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского
Самарцу, подозреваемому в убийстве экс-полицейского, предъявили обвинение. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в ночь на 8 января в кафе, расположенном на территории Кировского района Самары. Бывший сотрудник правоохранительных органов получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия. Уголовное …
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20 января 2017, 12:37
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ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России
Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в точках общественного питания российских аэропортов. В последний раз подобные меры принимались ФАС четыре года назад.
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18 января 2017, 05:39
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Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов
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13 января 2017, 05:08
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Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе
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12 января 2017, 05:32
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Названы самые привлекательные для туристов российские регионы
Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым возглавили рейтинг туристической привлекательности регионов России. Этот перечень был обнародован Центром информационных коммуникаций и изданием "Отдых в России".
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8 декабря 2016, 03:04
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Россиян научат есть в кафе и ресторанах
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1 декабря 2016, 01:00
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21 сентября в Струковском парке Самары пройдёт ярмарка танцев
В ближайшее воскресенье, 21 сентября, в самарском Струковском парке пройдёт ярмарка танцев. В необычном мероприятии примут участие самые известные танцевальные школы города. Гости ярмарки получат возможность познакомиться с популярными направлениями от молодёжных до танцев для взрослой аудитории, выбрать для себя …
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17 сентября 2014, 10:06