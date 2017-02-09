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Бункер S

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Материалы по теме:

В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 1 февраля пытался покончить с собой 12-летний мальчик. Попытку суицида удалось предотвратить родителям ребенка. Они вызвали «скорую», которая доставила его в горбольницу № 2 на Образцовской площадке. Оттуда сигнал о случившемся поступил в местную полицию.
В настоящее время 
4 февраля 2017, 05:30
Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Чтобы не нанести вред собственному здоровью, людям следует трудиться 39 часов в неделю. Так решили ученые из Австралии, об исследованиях которых рассказывает издание Social Science & Medicine.
Как говорят специалисты, если человек трудится свыше этого времени, то это может вызвать 

3 февраля 2017, 05:33
Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.

Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники 
30 января 2017, 11:01
30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»

30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»

Школьников из Самарской области отправят в «Артек». Путевками в самый знаменитый пионерский лагерь России 30 лучших учеников губернии наградит региональное минобрнауки. Очередная смена отправится в Крым с 16 февраля по 9 марта. В конкурсе могут участвовать школьники с 5 по 

27 января 2017, 01:36
Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
 
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим 
24 января 2017, 11:16
Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

На Образцовской площадке, в районе автобусной остановки «Улица Жуковского», в торговом ларьке рядом с магазином, жители Сызрани купила муку на развес. Уже дома покупатель и его жена нашли в муке мёртвую мышь.
 
«Решила испечь пирог, начала замешивать тесто и 
21 января 2017, 03:42
В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского

В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского

Самарцу, подозреваемому в убийстве экс-полицейского, предъявили обвинение. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в ночь на 8 января в кафе, расположенном на территории Кировского района Самары. Бывший сотрудник правоохранительных органов получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия. Уголовное 
20 января 2017, 12:37
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в  точках общественного питания российских аэропортов.  В последний раз подобные меры принимались ФАС  четыре года назад.
На существующую проблему высоких цен в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, обратил внимание один из сенаторов 

18 января 2017, 05:39
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара включена в ТОП-15 российских городов, популярных в новогодние праздники, составленный порталом поиска отелей Room Guru. Рейтинг составлен на основе данных бронирования номеров в гостиницах в период с 1 по 8 января.  
 
Больше всего туристов привлекли Москва, Санкт-Петербург, 

13 января 2017, 05:08
Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

В Самаре задержан 36-летний мужчина, причастный к убийству бывшего полицейского Рустама Иваева. Экс-силовик получил смертельные ножевые ранения в шею и живот в ходе массовой драки в кафе «Старый замок». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. По предварительным данным, Иваев, 

12 января 2017, 05:32
Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым возглавили рейтинг туристической привлекательности регионов России. Этот перечень был обнародован Центром информационных коммуникаций и изданием "Отдых в России".
Авторы исследования принимали во внимание уровень развития туристической инфраструктуры и гостиничного бизнеса, долю туристического бизнеса 

8 декабря 2016, 03:04
Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Минпромторг готовит масштабную реформу системы общественного питания в России, пишут федеральные СМИ. Речь идет о повышении обеспеченности граждан посадочными местами в столовых, кафе и ресторанах. Сейчас этот показатель в стране, сетуют в ведомстве, находится на критически низком уровне - менее 

1 декабря 2016, 01:00
21 сентября в Струковском парке Самары пройдёт ярмарка танцев

21 сентября в Струковском парке Самары пройдёт ярмарка танцев

В ближайшее воскресенье, 21 сентября, в самарском Струковском парке пройдёт ярмарка танцев. В необычном мероприятии примут участие самые известные танцевальные школы города. Гости ярмарки получат возможность познакомиться с популярными направлениями от молодёжных до танцев для взрослой аудитории, выбрать для себя 

17 сентября 2014, 10:06
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