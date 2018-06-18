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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 июня 2018г 
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Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

В Тольятти строительство транспортной развязки на М-5 завершат в конце 2019 года. Дорожники сейчас монтируют пролетные железобетонные строения путепровода, который строят на участке трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (км 971+890 – км 975+963). 63 регион посетила делегация Федерального дорожного 

13 июня 2018, 10:10
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

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9 июня 2018, 01:42
Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

По итогам мая самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Всего в прошлом месяце на отечественном рынке было реализовано 8 с половиной тысяч Granta, что на 16 процентов выше аналогичного 

8 июня 2018, 02:51
Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

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На тушение пожара прибыли 23 сотрудника МЧС на пяти машинах. С огнем им удалось справиться к 18:41, сообщает 
5 июня 2018, 09:15
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«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

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На тушение возгорания отправились девять пожарных и две автоцистерны. С огнем удалось справиться за 7 
4 июня 2018, 10:49
Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Вечером 3 июня стало известно о пожаре в Сызрани. О происшествии сообщили жители  дома №5 по проспекту Космонавтов. Они заметили клубы дыма и сразу же вызвали пожарных. Прибывшие на место работники экстренных служб попробовали достучаться до хозяев квартиры, но дверь 

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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

В ночь на 27 мая в Самарской области произошел крупный пожар. В 1:33 в селе Новодевичье Шигонского района загорелся частный дом. Пламя охватило 48 квадратных метров площади.

На место происшествия прибыли 4 пожарных на двух машинах. С возгоранием им 
28 мая 2018, 12:05
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