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Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры
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15 июня 2018, 05:26
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Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре
В Самаре стало меньше на одну нелегальную парковку. 14 июня была снесена стоянка, которая располагалась на пересечении улицы Владимирской с проспектом Карла Маркса. Специалисты вывезли модульный КПП и снесли ограждения, сообщает 63.ru.
Стоит отметить, что эта стоянка стала …
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14 июня 2018, 02:35
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АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч внедорожников Lada 4x4
АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4 из-за проблем с электропроводкой, сообщает Росстандарт. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. В сервисных центрах на этих машинах установят дополнительные хомуты крепления жгута. Также на внедорожниках …
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14 июня 2018, 01:34
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Автодилера обязали освободить участок в Тольятти
Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия …
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13 июня 2018, 07:00
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Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти
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13 июня 2018, 03:48
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Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти
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13 июня 2018, 10:10
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
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9 июня 2018, 01:42
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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta
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8 июня 2018, 02:51
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Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре
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5 июня 2018, 09:15
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«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти
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4 июня 2018, 10:49
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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани
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4 июня 2018, 09:25
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
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28 мая 2018, 12:05