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Материалы по теме:

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле 

13 марта 2018, 11:47
Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.

Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился 

13 марта 2018, 11:23
Самарца убили в уличной драке

Самарца убили в уличной драке

36-летний погибший что-то не поделил с 26-летним мужчиной
9 марта 2018, 04:52
Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса тольяттинского театра «Колесо» Ольга Самарцева получила звание Народной артистки Самарской области. Награду 6 марта ей вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
7 марта 2018, 04:39
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем 

7 марта 2018, 11:28
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Испанская полиция поймала итальянца, которого более 30 лет разыскивали за убийство. Мужчина привлек внимание стражей порядка во время плановых проверок. Его остановили за то, что он и люди, находившиеся с ним в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во 
6 марта 2018, 05:26
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали в ночном клубе в Самаре

Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали в ночном клубе в Самаре

В Самаре раскрыто похищение человека. Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали его в танцевальном ночном клубе несколько часов. За освобождение похищенного, преступники потребовали от его жены выкуп - 50 тысяч рублей.

Похищение было совершено в городе Кинель. На улице Промышленности преступники 

22 февраля 2018, 11:09
Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнюю местную жительницу. Ее обвиняли в фиктивной прописке мигрантов.

В декабре прошлого года фигурантка дела направила в госорганы бумаги, в которых говорилось о том, что она поселила у себя 13 человек из Узбекистана и Армении. Однако 
20 февраля 2018, 04:33
В Самаре задержали банду мигрантов, грабившую по вечерам одиноких горожан

В Самаре задержали банду мигрантов, грабившую по вечерам одиноких горожан

Выходцы из соседней республики «рыскали» по городу на такси в поисках очередной новой жертвы. Затем нападали на прохожего, избивали его и грабили.

На след преступной группы сотрудникам полиции удалось выйти через таксиста, который пользовался ворованным телефоном. Сначала он утверждал, 
1 января 2018, 05:05
«Резиновая» Мусорка: Житель села прописал у себя 12 мигрантов

«Резиновая» Мусорка: Житель села прописал у себя 12 мигрантов

Полицейские Ставропольского района выявили жителя села Мусорка, который нарушил миграционное законодательство. 44-летний сельчанин умудрился фиктивно прописать в своем доме 7 мигрантов и пятеро их несовершеннолетних детей. В отношении него сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ 
16 декабря 2017, 06:36
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