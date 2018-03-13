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В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти
В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле …
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13 марта 2018, 11:47
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Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти
На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.
Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился …
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13 марта 2018, 11:23
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Самарца убили в уличной драке
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9 марта 2018, 04:52
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Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области
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7 марта 2018, 04:39
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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45
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Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти
6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем …
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7 марта 2018, 11:28
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
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6 марта 2018, 01:20
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Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали в ночном клубе в Самаре
В Самаре раскрыто похищение человека. Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали его в танцевальном ночном клубе несколько часов. За освобождение похищенного, преступники потребовали от его жены выкуп - 50 тысяч рублей.
Похищение было совершено в городе Кинель. На улице Промышленности преступники …
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22 февраля 2018, 11:09
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Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов
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20 февраля 2018, 04:33
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В Самаре задержали банду мигрантов, грабившую по вечерам одиноких горожан
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1 января 2018, 05:05
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«Резиновая» Мусорка: Житель села прописал у себя 12 мигрантов
Полицейские Ставропольского района выявили жителя села Мусорка, который нарушил миграционное законодательство. 44-летний сельчанин умудрился фиктивно прописать в своем доме 7 мигрантов и пятеро их несовершеннолетних детей. В отношении него сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ …
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16 декабря 2017, 06:36