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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла в 8 утра 31 марта на улице Советской в селе Подстепки. Неизвестный водителт автомобиля сбил 43-летнего мужчину, а после этого сбежал. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра 
3 апреля 2018, 12:51
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

3 апреля в Тольятти произошло ЧП. Утром пришлось срочно эвакуировать учеников и педагогов школы №81. На улицу пришлось срочно выводить 217 детей и 10 учителей. Временно их разместили в здании соседнего учебного заведения.

Причиной эвакуации стал муляж бомбы. Какой-то 
3 апреля 2018, 10:50
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Спешка водителя привела к ДТП в Тольятти. Авария произошла еще 1 апреля. Мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Фрунзе. На одном из перекрестков автолюбитель решил проскочить на желтый сигнал светофора. В это время маневр разворота стал 
3 апреля 2018, 09:46
2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля в Тольятти. На улице Саратовской в Центральном районе загорелась частная баня. Пламя охватило 110 квадратных метров площади. На его тушение выезжали 21 человек и 6 единиц техники. В 03:15 он был полностью 
2 апреля 2018, 05:57
Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в Сызрани. По адресу улица Саратовская, 9 горел банный комплекс.

На место происшествия прибыл 21 пожарный и 6 автоцистерн. К моменту их приезда огонь уже распространился по деревянным перекрытиям бани с первого 
2 апреля 2018, 10:12
11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

Вечером, 29 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в одном из увеселительных заведений города. В ресторане «Верона» на улице Свердлова загорелось подсобное помещение. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На ликвидацию огня отправились 11 пожарных и 3 машины. К 22:49 пламя было 

30 марта 2018, 12:24
Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

29 марта пожар произошел в селе Старая Рачейка Сызранского района области. В четвертом часу дня на улице Октябрьской загорелся частный дом. Соседи знали, что в нем живет инвалид, и ему не выбраться самостоятельно. Люди не стали дожидаться пожарных и решили 
30 марта 2018, 09:30
Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

«Ставропольская, 
20 марта 2018, 01:42
7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в 
20 марта 2018, 10:14
Белый Land Cruiser сгорел ночью в Самаре

Белый Land Cruiser сгорел ночью в Самаре

В Самаре в ночь на 20 февраля загорелся автомобиль, припаркованный на улице Солнечной в Промышленном районе. Пожар произошел в иномарке Toyota Land Cruiser белого цвета, которая находилась около 53-го дома. В МЧС сообщение о происшествии поступило в 2:22. К месту 
20 февраля 2018, 10:44
19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске

19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске

На днях в полицию обратился за помощью житель Октябрьска. Он рассказал, что кто-то обчистил его автомобиль. Мужчина припарковал машину около дома, а утром он обнаружил, что кто-то открыл у легковушки дверь, и вытащил из нее аккумулятор и автомагнитолу. Оцененный ущерб 

19 февраля 2018, 10:48
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