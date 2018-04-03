На днях в полицию обратился за помощью житель Октябрьска. Он рассказал, что кто-то обчистил его автомобиль. Мужчина припарковал машину около дома, а утром он обнаружил, что кто-то открыл у легковушки дверь, и вытащил из нее аккумулятор и автомагнитолу. Оцененный ущерб …