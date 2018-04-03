В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.
Причины происшествия, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
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