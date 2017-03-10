Летом на стадионе «Самара Арена» появится газон В июне на стадионе «Самара Арена» должны начать устраивать газон. Поэтому уже в мае с площадки должны быть убраны все краны и временные металлоконструкции, которые служат для поддержки консолей будущей арены. В настоящее время их смонтировано десять. Всего должно быть …