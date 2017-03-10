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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 марта 2017г 
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Строительство стадиона «Самара Арена» вернётся в график к лету. Вице-премьер России и председатель оргкомитета «Россия – 2018» Виталий Мутко назвал причины, по которым возведение объекта ведётся с отставанием. В частности, это экспертиза, которую сейчас проходит спортсооружение, и ряд работ, которые 
9 марта 2017, 12:40
Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Проект реконструкции учебно-тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», расположенной на улице Шушенской, получил положительное заключение экспертизы. Реконструкция запланирована к ЧМ-2018.

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7 марта 2017, 04:13
Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей

Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется

Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, 

6 марта 2017, 06:36
В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.
Специалисты подсчитали, что пользоваться социальными транспортными картами имеют право 940 тысяч жителей Самарской области. На деле же приобретают проездные около 180 тысяч человек, из которых только 5% совершают более 50 

6 марта 2017, 05:47
В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

Вчера, 3 марта, вечером в Самаре произошло очередное ДТП с участием трамвая.

Как пишет "Прогород", на улице Арцыбушевской напротив дома №155 трамвай третьего маршрута сошел с рельсов и въехал в легковушку. В результате аварии первый вагон состава практически полностью 
4 марта 2017, 03:16
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.

«По предварительной версии 
27 февраля 2017, 03:13
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В понедельник, 27 февраля, в социальных сетях появилась информация о ДТП на трамвайной линии. Опубликовано фото. Примерно в 11 часов у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка. На общественном транспорте табличка с номером маршрута – 8. Другой участник ДТП ехал 
27 февраля 2017, 12:22
В Самаре скоростной трамвай пустят в 2018 году

В Самаре скоростной трамвай пустят в 2018 году

Скоростные трамваи по Самаре начнут ходить с начала 2018 года. Во всяком случае,  к этому сроку должны завершиться реконструкция старых путей от площади Урицкого до Московского шоссе и строительство новой ветки от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Стало известно, что 

16 февраля 2017, 03:04
В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появился новый автобусный маршрут – №109к. Автобус следует из микрорайона до железнодорожных станций Красный Кряжок и Соцгород, где можно пересесть на электричку.

«Маршрут: от Южного города через платформу Красный кряжок до Соцгорода. И обратно. По пути следования 
8 февраля 2017, 03:55
В Самаре сошел с рельсов трамвай

В Самаре сошел с рельсов трамвай

В центре Самары на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел во вторник, 31 января, в четвертом часу дня. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места происшествия.

Трамвай следовал по маршруту №20к в сторону 
1 февраля 2017, 09:45
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