Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, линия трамвая, которая свяжет «Самара Арену» и улицу Ташкентскую не будет скоростной, как это ранее заявляли чиновники. Ходить по тоннелю к улице Дальней станут обыкновенные вагоны. Общая протяженность путей составит около 1 километра 800 метров. Будет устроено разворотное кольцо и остановочные павильоны.
Напомним, на реализацию проекта выделят более 740 миллионов рублей. Сооружением тоннеля занимается компания «ВТС-Метро», которая теперь не зависит от учредителя «Волготрансстроя» известного самарского предпринимателя Вячеслава Сонина. На строительство потратят 236 миллионов рублей. А вот подрядчика на большую часть работ - заказчик, департамент строительства мэрии Самары так и не выбрал. Результаты торгов, по которым победителем стала компания «ВИС» - отменены Федеральной антимонопольной службой.
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