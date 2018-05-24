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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

В Самарской области, на трассе под Тольятти, автомобилист на «Тойоте Камри» сбил лося. Животное снесло крышу иномарки и погибло. Фото с места 
24 мая 2018, 11:52
Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и 
24 мая 2018, 10:58
Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных

Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных

В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».

На 
22 мая 2018, 01:54
Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

21 мая в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В восьмом часу утра в селе Старая Рачейка под колесами школьного автобуса оказалась женщина. В момент аварии она шла вдоль проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
21 мая 2018, 02:42
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
19 мая 2018, 08:49
Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Сызранские подростки затеяли весьма опасные игры на железнодорожных путях. Четверо детей в возрасте 13-14 лет развлекались тем, что забирались на крыши вагонов, которые располагались в районе улицы Ерамасова.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они сняли 
18 мая 2018, 01:41
Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.

Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное 
10 мая 2018, 09:21
В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг

В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг

Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.

По словам заявительницы, ее «ласточку» 

20 апреля 2018, 04:27
Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом 

20 апреля 2018, 10:51
В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

На днях в полицию поступило сообщение из больницы в Красноярском районе области. Туда за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Во время расследования выяснилось, что 47-летний пострадавший стал жертвой конфликта между ним и его супругой. Семейная пара распивала спиртное, но потом 

19 апреля 2018, 06:37
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