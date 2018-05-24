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Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти
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24 мая 2018, 11:52
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Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области
В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и …
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24 мая 2018, 10:58
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Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных
В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».
На …
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22 мая 2018, 01:54
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью
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21 мая 2018, 02:42
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В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
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19 мая 2018, 08:49
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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске
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18 мая 2018, 02:04
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Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани
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18 мая 2018, 01:41
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Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани
В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.
Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное …
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10 мая 2018, 09:21
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В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг
Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.
По словам заявительницы, ее «ласточку» …
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20 апреля 2018, 04:27
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Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области
В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.
По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом …
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20 апреля 2018, 10:51
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В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа
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19 апреля 2018, 06:37