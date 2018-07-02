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Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре
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2 июля 2018, 04:05
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Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика
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2 июля 2018, 03:02
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2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару
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2 июля 2018, 02:22
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Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию
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2 июля 2018, 02:04
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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
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29 июня 2018, 05:46
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Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре
Самарец Алексей Брытков поделился в сообществе «Хорошие новости Самара» соцсети «ВКонтакте» результатами своего эксперимента. Он подвозил иностранных болельщиков (колумбийцев и австралийцев) в автомобиле и предлагал им спеть вместе с ним в караоке. «За все время моих поездок с иностранцами …
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30 июня 2018, 08:03
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Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре
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29 июня 2018, 09:53
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В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»
Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань …
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29 июня 2018, 09:30
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В блогах: «Как делают шаттлы?»
Блогер Ольга Потапова написала о том, что в трамвае маршрута 20к кондуктор рассказывала, как делают шаттлы. "Короче, вот сейчас трамвай завершает свой последний рейс и едет в депо. Там его моют. Потом переодевают: вывески вешают с названием S5 и …
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29 июня 2018, 09:24
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Болельщики из Мексики уже ждут свою сборную в Самаре
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28 июня 2018, 04:59
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Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»
Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в …
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27 июня 2018, 10:33