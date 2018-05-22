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Материалы по теме:

С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском 
22 мая 2018, 01:29
В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области

В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области

В Самарской области озеро превращают в свалку старого асфальта. Сообщение об этом и фотографии с берега водоема появились в соцсети. Речь идет 
22 мая 2018, 12:06
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Сызранские подростки затеяли весьма опасные игры на железнодорожных путях. Четверо детей в возрасте 13-14 лет развлекались тем, что забирались на крыши вагонов, которые располагались в районе улицы Ерамасова.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они сняли 
18 мая 2018, 01:41
Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

В Самаре лодка с компанией молодых людей налетела на заброшенную пристань. Инцидент произошел в ночь на 17 мая недалеко от речного вокзала. 
18 мая 2018, 12:34
Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.

На место отправился отряд спасателей вместе со 

17 мая 2018, 09:50
Страшная трагедия в Самаре: 10-месячный ребенок опрокинул на себя чайник и насмерть обварился кипятком

Страшная трагедия в Самаре: 10-месячный ребенок опрокинул на себя чайник и насмерть обварился кипятком

Следственный комитет проводит проверку по факту трагической гибели 10-месячного ребенка в Самаре. ЧП произошло в одной из квартир, расположенной в Промышленном районе столицы губернии. При неизвестных обстоятельствах малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Он получил обширные ожоги тела и 

7 февраля 2018, 07:31
Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка

Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка

В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, 

13 декабря 2017, 11:17
Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через 2 года нашла своего потерянного сына в Самаре. За помощь она в письме поблагодарила сотрудников самарской полиции. Женщина рассказала, что, когда её сыну было три года, в декабре 2015-го, бывший муж забрал ребенка «под благовидным предлогом». Найти 

12 декабря 2017, 09:57
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани спасатели помогли попасть в квартиру женщине, которую на балконе закрыл ее собственный ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в доме №28 на улице Степана Разина.

Мама малыша вышла на балкон. А ее двухлетний ребенок захлопнул дверь и запер 

11 декабря 2017, 09:48
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