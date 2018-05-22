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С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары
Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском …
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22 мая 2018, 01:29
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В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области
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22 мая 2018, 12:06
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Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани
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21 мая 2018, 09:39
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Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры
19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как …
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20 мая 2018, 03:22
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Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани
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18 мая 2018, 01:41
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Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора в Самаре
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18 мая 2018, 12:34
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Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске
14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.
На место отправился отряд спасателей вместе со …
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17 мая 2018, 09:50
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Страшная трагедия в Самаре: 10-месячный ребенок опрокинул на себя чайник и насмерть обварился кипятком
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7 февраля 2018, 07:31
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Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка
В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, …
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13 декабря 2017, 11:17
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Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре
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12 декабря 2017, 09:57
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В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате
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11 декабря 2017, 09:48