В поле зрения судебных органов попала жительница Тольятти. На ее попечении находятся 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети тяжело заболели. Однако мать не посчитала нужным обращаться к врачам. Он решила лечить детишек дома народными средствами, опасаясь, что от рекомендаций медиков будет больше вреда, чем пользы.
Суд счел подобное поведение женщины недопустимым и постановил мальчика и девочку у нее забрать. Приехавшие к матери приставы убедили ее передать детей добровольно, чтобы не наносить им психологическую травму. Женщина согласилась с доводами. Теперь брату и сестре будет оказана надлежащая медпомощь, сообщает УФССП России по Самарской области.
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