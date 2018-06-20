2
42
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты дела с 2010 по 2013 

19 июня 2018, 01:24
Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал 
19 июня 2018, 12:44
АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

В Тольятти и Ижевске АвтоВАЗ во второй половине лета остановит сборку автомобилей Lada. Это связано с корпоративным отпуском. Конвейеры остановят на три недели с 23 июля. До 12 августа на площадках автогиганта будут проводить работы по ремонту и наладке оборудования, 

19 июня 2018, 11:52
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и 

19 июня 2018, 11:09
Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти

Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти

18 июня в Тольятти случился пожар. Утром на Обводном шоссе между Васильевкой и Новозаводской улицей там загорелся автомобиль ВАЗ-2111. Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, автомобиль вспыхнул внезапно. Легковушку никто не тушил. Водителю оставалось только смотреть, как его 
18 июня 2018, 12:33
Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры

Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры

В Тольятти по требованию прокуратуры сняли с должности руководителя управления физической культуры и спорта мэрии города Александра Герунова. Надзорное ведомство выяснило, что 38-летний чиновник не подходит на пост «из-за недостаточности стажа работы по специальности». При этом он был назначен в 

15 июня 2018, 05:26
Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары вскоре предстанут перед судом за то, что «заказали» избиение человека. По версии следствия, один из фигурантов дела попросил своего сообщника подыскать кого-нибудь, кто согласится совершить нападение на жертву. За это исполнителю готовы были заплатить 110 тысяч рублей.

Спустя 

15 июня 2018, 12:59
Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.

По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. 

15 июня 2018, 10:32
Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия 

13 июня 2018, 07:00
В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

Самарский клуб поддержки семьи и детства "Вместе" сообщает в соцсети "ВКонтакте", что на днях для ребят из многодетных семей была организована познавательно-историческая экскурсия по городской набережной: "Все прошло замечательно! У нас была небольшая группа: 5 семей из числа многодетных и 

7 июня 2018, 05:50
Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По 
6 июня 2018, 03:55
В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В Самаре утром в среду, 6 июня, в ТРК «Гудок» была проведена эвакуация. Очевидцы рассказали, что приезжали пожарные и сотрудники спецслужб. Прозвучал сигнал о пожарной тревоге, и из здания вывели много детей, которые пришли в местный кинотеатр. Выяснилось, что это 
6 июня 2018, 02:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх