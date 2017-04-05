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Фото в блогах: «Ямы на дорогах»
В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- …
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5 апреля 2017, 06:24
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В самарском метро подозрительных пассажиров будут обследовать с помощью рентгена
Ежедневно метро пользуются более 43 тысяч самарцев. После взрыва, прогремевшего в подземке Санкт-Петербурга, людей пропускают только через рамки металлодетекторов. Багаж досматривают. Раньше это делали выборочно. Если не удалось понять, на что срабатывают приборы, вам предложат пройти личный досмотр. Если у …
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4 апреля 2017, 07:31
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Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, …
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4 апреля 2017, 06:26
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Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта
О ситуации в Санкт-Петербурге, где днем 3 апреля произошли взрыв, сообщает корреспондент и ведущая ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева. Она победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским народным фронтом, и отправилась в северную столицу для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость». …
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3 апреля 2017, 06:06
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Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta
В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика …
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3 апреля 2017, 11:13
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Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»
Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда …
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31 марта 2017, 07:41
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В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро
Дальнейшее развитие самарского метрополитена обсудили на совещании у главы региона. В частности, был поднят вопрос о начале проектирования новой одиннадцатой по счету станции метро «Самарская». Спуски на новую станцию, согласно планам планируется расположить на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а …
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27 марта 2017, 01:33
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Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»
Коллекцию фирменной одежды представил столичный метрополитен. Среди предлагаемой продукции - женские футболки с надписью "Не прислоняться" и различными принтами.
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23 марта 2017, 03:31
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В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой
В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.
Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах …
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6 марта 2017, 02:40
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Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года
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3 марта 2017, 12:59
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В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года
Глава регионального минстроя Алексей Гришин рассказал, когда в Самаре отроют движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до Полевой. Перекрытие связано с работами по завершению строительства станции метро «Алабинская».
Подземные электрички на участке до станции «Российская» …
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30 ноября 2016, 12:50
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В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой
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29 ноября 2016, 10:23
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Топ-новости: колония на Венере, конкурент Lada Vesta, запрет парковки на Ново-Садовой
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 25 ноября.
Ученые обнаружили на планете Венера сооружения, похожие на большие каменные дома. Уфологи утверждают, что эти объекты имеют искусственое происхождение. Есть предположение, что это инопланетные колонии. Подробности – …
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25 ноября 2016, 10:15
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Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей
В Самаре потратят 470 тысяч рублей на авторский надзор за завершением станции метро «Алабинская» и строительством второй ветки до станции «Российская». Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Согласно материалам к торгам, конкурс уже состоялся, в нем победил единственный участник, название …
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7 ноября 2016, 05:12
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«Алабинскую» планируют достроить в декабре 2017 года
На завершение строительства станции метро «Алабинская» в Самаре областное правительство готово заплатить 965,4 млн рублей. На портале госзакупок появился соответствующий тендер. В текущем году предусмотрено финансирование в размере 235 миллионов рублей, и 730,4 миллиона выделят в следующем. Соответственно все работы …
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26 июля 2016, 03:09
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В Самаре открыли движение на участке Ново-Садовой около «Алабинской»
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18 ноября 2015, 11:23