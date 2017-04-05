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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- 
5 апреля 2017, 06:24
В самарском метро подозрительных пассажиров будут обследовать с помощью рентгена

В самарском метро подозрительных пассажиров будут обследовать с помощью рентгена

Ежедневно метро пользуются более 43 тысяч самарцев. После взрыва, прогремевшего в подземке Санкт-Петербурга, людей пропускают только через рамки металлодетекторов. Багаж досматривают. Раньше это делали выборочно. Если не удалось понять, на что срабатывают приборы, вам предложат пройти личный досмотр. Если у 

4 апреля 2017, 07:31
Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, 
4 апреля 2017, 06:26
Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта

Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта

О ситуации в Санкт-Петербурге, где днем 3 апреля произошли взрыв, сообщает корреспондент и ведущая ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева. Она победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским народным фронтом,  и отправилась в северную столицу для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость». 
3 апреля 2017, 06:06
Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta

Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta

В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика 
3 апреля 2017, 11:13
Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»

Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»

Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда 
31 марта 2017, 07:41
В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

В Самаре возле площади Славы появятся спуски в метро

Дальнейшее развитие самарского метрополитена обсудили на совещании у главы региона. В частности,  был поднят вопрос о начале проектирования новой одиннадцатой по счету станции метро «Самарская». Спуски на новую станцию, согласно планам планируется расположить на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а 
27 марта 2017, 01:33
Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»

Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»

Коллекцию фирменной одежды представил столичный метрополитен. Среди предлагаемой продукции - женские футболки с надписью "Не прислоняться" и различными принтами.
Как рассказывают отечественные СМИ, брендированная одежда к летнему сезону появится в продаже на четырех станциях - "Пушкинской", "Павелецкой" радиальной, "Площадь Революции" 

23 марта 2017, 03:31
В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.

Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах 

6 марта 2017, 02:40
Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года

Станция метро «Алабинская» заработает по постоянной схеме с 2020 года

В полноценном режиме станция метро «Алабинская» заработает не ранее 2020 года. По данным регионального минстроя, к августу 2017 года планируется завершить основные работы, после чего начнется восстановление дорожного покрытия по улице Ново-Садовой – на участке от Полевой до Первомайской. В 
3 марта 2017, 12:59
В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года

В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года

Глава регионального минстроя Алексей Гришин рассказал, когда в Самаре отроют движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до Полевой. Перекрытие связано с работами по завершению строительства станции метро «Алабинская».

Подземные электрички на участке до станции «Российская» 

30 ноября 2016, 12:50
В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой

В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой

Во дворах на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева снова видели кабана. В понедельник, 28 ноября, в Интернете появились фотографии, сделанные очевидцем. На одном из снимков видно, как животное спокойно направляется куда-то по тропинке между автостоянкой и детской площадкой.

Отметим, 
29 ноября 2016, 10:23
Топ-новости: колония на Венере, конкурент Lada Vesta, запрет парковки на Ново-Садовой

Топ-новости: колония на Венере, конкурент Lada Vesta, запрет парковки на Ново-Садовой

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 25 ноября.

Ученые обнаружили на планете Венера сооружения, похожие на большие каменные дома. Уфологи утверждают, что эти объекты имеют искусственое происхождение. Есть предположение, что это инопланетные колонии. Подробности – 
25 ноября 2016, 10:15
Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей

Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей

В Самаре потратят 470 тысяч рублей на авторский надзор за завершением станции метро «Алабинская» и строительством второй ветки до станции «Российская». Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Согласно материалам к торгам, конкурс уже состоялся, в нем победил единственный участник, название 

7 ноября 2016, 05:12
«Алабинскую» планируют достроить в декабре 2017 года

«Алабинскую» планируют достроить в декабре 2017 года

На завершение строительства станции метро «Алабинская» в Самаре областное правительство готово заплатить 965,4 млн рублей. На портале госзакупок появился соответствующий тендер. В текущем году предусмотрено финансирование в размере 235 миллионов рублей, и 730,4 миллиона выделят в следующем. Соответственно все работы 

26 июля 2016, 03:09
В Самаре открыли движение на участке Ново-Садовой около «Алабинской»

В Самаре открыли движение на участке Ново-Садовой около «Алабинской»

Сегодня, 18 ноября, с 11 часов утра в Самаре открывается движение по улице Ново-Садовой в районе станции метро «Алабинская». Речь идет об участке от улицы Осипенко до Невской, сообщает региональное правительство.

«В благоприятный температурный период 2016 года управлением капитального 
18 ноября 2015, 11:23
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