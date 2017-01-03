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Самарец выиграл загородный дом в лотерею
Удачным стал новогодний тираж одной из лотерей для жителя Самарской области. Он стал одним из счастливчиков, которые выиграли загородные дома.
Как пишет tltgorod, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской, …
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2 января 2017, 05:50
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В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом
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2 января 2017, 05:38
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В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя
В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
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30 декабря 2016, 11:44
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В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет
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27 декабря 2016, 12:53
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Экологи: В ближайшие годы исчезнут сотни видов тропических птиц
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10 ноября 2016, 01:15
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Ученые: В Африке обнаружены сразу три новых вида птиц
Зоологи обнаружили в Африке сразу три новых вида птиц. Открытие сделали ученые из Соединенных Штатов. О своем исследовании они рассказали на страницах издания Systematics and Biodiversity.
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8 ноября 2016, 07:37
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Ученые выяснили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом
Орнитологи из Университета Квинсленда определили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом в воздухе. Оказывается, пернатые избегают столкновений в полете благодаря уникальной способности, сформированной в процессе эволюции. При возникновении препятствий на пути птицы могут быстро отклоняться в сторону и …
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3 октября 2016, 03:40
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Полосатому жителю самарского зоопарка Кактусу в День тигра исполнилось 9 лет
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27 сентября 2016, 05:53
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Ученые: за последние 25 лет человек уничтожил 10% дикой природы
Ученые из Университета Квинсленда утверждают, что за последние 25 лет люди потеряли 10% дикой природы. Об этом рассказывается на страницах специализированного издания Current Biology.
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9 сентября 2016, 10:44
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Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета
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5 августа 2016, 03:18
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Ученые: Свежий воздух эффективно повышает самооценку человека
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4 августа 2016, 12:45
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Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые
Специалисты рассказали, для чего мегаполисам нужны вороны. Информацию об этом исследовании распространили на страницах зарубежных и отечественных научных изданий.
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14 июля 2016, 10:51
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Живущие на природе подростки ведут себя менее агрессивно
Живущие на природе подростки менее агрессивны. К такому выводу после серии исследований пришли американские специалисты из Университета Калифорнии.
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30 июня 2016, 10:07
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В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята
9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка, передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.
Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана …
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25 апреля 2016, 11:07
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В самарском зоопарке льву Цезарю на день рождения подарили торт из 9 сырых кур со свечками
Вчера, 25 марта, в Самарском зоопарке прошло необычное праздничное мероприятие. В центре внимания оказался старожил учреждения — лев Цезарь. Он отметил свой 9-й день рождения, передает портал «ПрогородСамара».
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26 марта 2016, 01:41
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В Тольятти живет говорящий ворон
В тольяттинском клубе «Любители природы» живет около ста самых разных птиц. Один из них — говорящий ворон Курт, передает портал TLTgorod со ссылкой на волонтера клуба Александра Филатова. Ворон Курт живет в Тольятти уже три года.
Эту красивую, …
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7 марта 2016, 03:39
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Сурки Ева и Иван из самарского зоопарка предсказали, что весна в 2016-м придет в срок (фото)
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2 февраля 2016, 11:29
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Ученые выяснили, что вороны умеют считать, хотя не должны
Немецкие нейрофизиологи во время изучения работы мозга ворон нашли в нем зону, отвечающую за подсчет предметов и простейшую арифметику. Таким образом, было установлено, что эти пернатые считают подобно ребенку дошкольного возраста.
Долгое время самыми «умными» животными признавались человекообразные обезьяны, …
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9 июня 2015, 06:20