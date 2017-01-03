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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Самарец выиграл загородный дом в лотерею

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При каких 

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В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

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Экологи: В ближайшие годы исчезнут сотни видов тропических птиц

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Ученые: В Африке обнаружены сразу три новых вида птиц

Ученые: В Африке обнаружены сразу три новых вида птиц

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Ученые выяснили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом

Ученые выяснили, почему птицы никогда не сталкиваются друг с другом

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Полосатому жителю самарского зоопарка Кактусу в День тигра исполнилось 9 лет

Полосатому жителю самарского зоопарка Кактусу в День тигра исполнилось 9 лет

В России отметили День тигра. Праздник, учрежденный в 2000 году, как правило, масштабно отмечают на Дальнем Востоке. Самарский зоопарк подхватил эстафету. Тем более, что местному амурскому тигру Кактусу накануне исполнилось 9 лет.
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Ученые: за последние 25 лет человек уничтожил 10% дикой природы

Ученые: за последние 25 лет человек уничтожил 10% дикой природы

Ученые из Университета Квинсленда утверждают, что за последние 25 лет люди потеряли 10% дикой природы. Об этом рассказывается на страницах специализированного издания Current Biology.
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9 сентября 2016, 10:44
Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета

Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета

Немецкие ученые из Института орнитологии выяснили, что птицы могут спать во время полета. Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании Nature Communications.
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5 августа 2016, 03:18
Ученые: Свежий воздух эффективно повышает самооценку человека

Ученые: Свежий воздух эффективно повышает самооценку человека

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4 августа 2016, 12:45
Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые

Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые

Специалисты рассказали, для чего мегаполисам нужны вороны. Информацию об этом исследовании распространили на страницах зарубежных и отечественных научных изданий.
Оказывается, основная польза заключается в том, что эти представители фауны защищают большие населенные пункты от мертвых мелких животных. Вороны признаны единственными 

14 июля 2016, 10:51
Живущие на природе подростки ведут себя менее агрессивно

Живущие на природе подростки ведут себя менее агрессивно

Живущие на природе подростки менее агрессивны. К такому выводу после серии исследований пришли американские специалисты из Университета Калифорнии.
Ученые утверждают: среда обитания для несформировавшегося организма играет весьма серьезную роль. Заметным фактором считается и воспитание ребенка, полученное от родителей. Как гласят 

30 июня 2016, 10:07
В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята

В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята

9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка, передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.
 
Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана 
25 апреля 2016, 11:07
В самарском зоопарке льву Цезарю на день рождения подарили торт из 9 сырых кур со свечками

В самарском зоопарке льву Цезарю на день рождения подарили торт из 9 сырых кур со свечками

Вчера, 25 марта, в Самарском зоопарке прошло необычное праздничное мероприятие. В центре внимания оказался старожил учреждения — лев Цезарь. Он отметил свой 9-й день рождения, передает портал «ПрогородСамара».
 
26 марта 2016, 01:41
В Тольятти живет говорящий ворон

В Тольятти живет говорящий ворон

В тольяттинском клубе «Любители природы» живет около ста самых разных птиц. Один из них — говорящий ворон Курт, передает портал TLTgorod со ссылкой на волонтера клуба Александра Филатова. Ворон Курт живет в Тольятти уже три года.

Эту красивую, 
7 марта 2016, 03:39
Сурки Ева и Иван из самарского зоопарка предсказали, что весна в 2016-м придет в срок (фото)

Сурки Ева и Иван из самарского зоопарка предсказали, что весна в 2016-м придет в срок (фото)

2 февраля в США и Канаде отмечается традиционный День сурка. Этот день, в который принято предсказывать время наступление весны, провели и в нашем Самарском зоопарке. На протяжении последних нескольких лет роль климатических оракулов исполняют степные грызуны-байбаки Иван и Ева.
 
2 февраля 2016, 11:29
Ученые выяснили, что вороны умеют считать, хотя не должны

Ученые выяснили, что вороны умеют считать, хотя не должны

Немецкие нейрофизиологи во время изучения работы мозга ворон нашли в нем зону, отвечающую за подсчет предметов и простейшую арифметику. Таким образом, было установлено, что эти пернатые считают подобно ребенку дошкольного возраста.

Долгое время самыми «умными» животными признавались человекообразные обезьяны, 
9 июня 2015, 06:20
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