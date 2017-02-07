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Материалы по теме:

Самарец сделал Google плохо

Самарец сделал Google плохо

Компания Google подала в суд на самарского программиста, который занимается созданием интернет-ресурсов и приложений для браузеров. Причиной иска стал сайт россиянина, который отличается от оригинального домена Google всего одним символом. Хитрость, якобы, позволила самарцу рассылать за три дня до выборов 

3 февраля 2017, 05:17
Акционера

Акционера "Тольяттиазота" будут судить за попытку "рейдерского захвата" завода

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу в отношении Евгения Седыкина. По версии следствия, в 2015-ом году он попытался с помощью поддельных документов оформить на себя и подконтрольную ему компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и 

3 февраля 2017, 04:32
Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Сегодня в прениях сторона обвинения запросила для Евгения Самсоника 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в изнасиловании самарской школьницы в помещении бывшего морга.
По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 

3 февраля 2017, 03:36
Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойска­утов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы 

2 февраля 2017, 12:56
9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых

9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых

В Самарский областной суд направили дело по созданию сети сбыта героина. Речь о так называемом картеле Виталика-Спортсмена, считавшемся одним из крупнейших преступных сообществ на территории Самары.
По версии следствия, три года назад 24-летний Николай Безгинов вместе с неизвестным лицом организовали 

2 февраля 2017, 09:04
Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты Объединенного кредитного бюро установили, что в 2016 году количество просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Как информирует «Коммерсантъ», их число выросло до 114,1 тыс.. Рост по автокредитам достиг 17%.
Увеличился, по сведениям ОКБ, и объем ипотечных кредитов, просроченных на 

31 января 2017, 01:59
Центробанк усилит защиту от хакеров

Центробанк усилит защиту от хакеров

Центробанк планирует изменить порядок проведения платежей для усиления защиты от хакеров. Речь идет о внедрении шифрования на более раннем этапе - на уровне автоматизированной банковской системы. По информации экспертов, большинство атак происходит при передаче данных внутри финансового учреждения, зачастую преступникам 

30 января 2017, 01:52
Банки посчитали доходы и убытки

Банки посчитали доходы и убытки

В 2016 году число прибыльных банков в России сократилось на 20 процентов - с 553 до 445 организаций, говорится в отчете Центробанка. Количество убыточных кредитных учреждений за тот же период снизилось всего на 2 единицы - со 180 до 178. 

27 января 2017, 04:20
Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 427 млн рублей

Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 427 млн рублей

«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с 

26 января 2017, 05:22
Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных 

18 января 2017, 05:03
В России хотят упростить процедуру банкротства граждан

В России хотят упростить процедуру банкротства граждан

Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства граждан. Ведомство считает, что признание физлиц неплатежеспособными может состояться быстрее и без участия арбитражного управляющего.

Нынешнее законодательство предполагает, что избавиться от обязательств по кредитам можно, имея задолженность более 500 тысяч рублей и срок просрочки в 3 

17 января 2017, 01:36
Застройщика по госпрограмме

Застройщика по госпрограмме "Жилье для российской семьи" признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом "Инвестиционную компанию "Недвижимость". Эта фирма является застройщиком по госпрограмме "Жилье для российской семьи". Она должна была возвести два дома в микрорайоне "Березовка" в 7 километрах от Тольятти.
Как уже сообщала ТЕРРА, почти год как 

28 декабря 2016, 11:08
ФНС отказали в иске к кредиторам

ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"

Федеральной налоговой службе не удалось опротестовать решения, принятые собранием кредиторов АО "Волгабурмаш". Ранее областной арбитраж отказал ведомству в иске, теперь нижестоящую инстанцию поддержал 11 апелляционный арбитражный суд.
АО "Волгабурмаш" находится в стадии банкротства, в апреле этого года кредиторы компании утвердили 

15 декабря 2016, 04:23
Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей

Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей

Из самарского банка «Приоритет» вывели активы более чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей. По всей видимости, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Об этом стало известно 
5 августа 2015, 11:07
В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей

В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов нашло в банке «Приоритет» недостачу почти в 48 миллионов рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», Центробанк с 30 сентября лишил кредитное учреждение права на осуществление банковских операций. По данным регулятора, самарский банк не создавал резервов, которые 
14 мая 2015, 05:18
Акционеры «Приоритета» готовятся к битве в суде

Акционеры «Приоритета» готовятся к битве в суде

19 декабря акционеры банка «Приоритет» смогут лично предъявить друг другу взаимные претензии. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Самарской области, в этот день начнется рассмотрение иска одного из совладельцев и бывшего председателя наблюдательного совета банка Александра Гладченко к ОАО Банк «Приоритет» и его бенефициару Виктору Развееву.
8 декабря 2014, 06:59
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