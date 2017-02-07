Акционеры «Приоритета» готовятся к битве в суде 19 декабря акционеры банка «Приоритет» смогут лично предъявить друг другу взаимные претензии. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Самарской области, в этот день начнется рассмотрение иска одного из совладельцев и бывшего председателя наблюдательного совета банка Александра Гладченко к ОАО Банк «Приоритет» и его бенефициару Виктору Развееву.