В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.
Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель самарского клуба «Крылья Советов» Виктор Развеев сам обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом. В январе текущего года того же потребовал и банк «Приоритет» в лице конкурсного управляющего - Агентства по страхованию вкладов.
Согласно реестру судебных приставов, задолженность Развеева по кредитам может достигать 100 млн рублей. Развеев приобрел акции «Приоритета» в 2008 году. Лично ему принадлежало 13 процентов бумаг. Доля его семьи, включая и пакет Натальи Кутуковой, достигала 40 процентов. Летом 2014 года в банке начались финансовые трудности в связи с оттоком клиентов из-за конфликта между акционерами. В сентябре того же года Банк России отозвал лицензию у финансового учреждения.
|
Самарец сделал Google плохо
Компания Google подала в суд на самарского программиста, который занимается созданием интернет-ресурсов и приложений для браузеров. Причиной иска стал сайт россиянина, который отличается от оригинального домена Google всего одним символом. Хитрость, якобы, позволила самарцу рассылать за три дня до выборов …
|
3 февраля 2017, 05:17
|
Акционера "Тольяттиазота" будут судить за попытку "рейдерского захвата" завода
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу в отношении Евгения Седыкина. По версии следствия, в 2015-ом году он попытался с помощью поддельных документов оформить на себя и подконтрольную ему компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и …
|
3 февраля 2017, 04:32
|
Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет
|
3 февраля 2017, 03:36
|
Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойскаутов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы …
|
2 февраля 2017, 12:56
|
9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых
В Самарский областной суд направили дело по созданию сети сбыта героина. Речь о так называемом картеле Виталика-Спортсмена, считавшемся одним из крупнейших преступных сообществ на территории Самары.
|
2 февраля 2017, 09:04
|
Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%
Эксперты Объединенного кредитного бюро установили, что в 2016 году количество просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Как информирует «Коммерсантъ», их число выросло до 114,1 тыс.. Рост по автокредитам достиг 17%.
|
31 января 2017, 01:59
|
Центробанк усилит защиту от хакеров
Центробанк планирует изменить порядок проведения платежей для усиления защиты от хакеров. Речь идет о внедрении шифрования на более раннем этапе - на уровне автоматизированной банковской системы. По информации экспертов, большинство атак происходит при передаче данных внутри финансового учреждения, зачастую преступникам …
|
30 января 2017, 01:52
|
Банки посчитали доходы и убытки
|
27 января 2017, 04:20
|
Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 427 млн рублей
«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с …
|
26 января 2017, 05:22
|
Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»
Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных …
|
18 января 2017, 05:03
|
В России хотят упростить процедуру банкротства граждан
Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства граждан. Ведомство считает, что признание физлиц неплатежеспособными может состояться быстрее и без участия арбитражного управляющего.
Нынешнее законодательство предполагает, что избавиться от обязательств по кредитам можно, имея задолженность более 500 тысяч рублей и срок просрочки в 3 …
|
17 января 2017, 01:36
|
Застройщика по госпрограмме "Жилье для российской семьи" признали банкротом
|
28 декабря 2016, 11:08
|
ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"
Федеральной налоговой службе не удалось опротестовать решения, принятые собранием кредиторов АО "Волгабурмаш". Ранее областной арбитраж отказал ведомству в иске, теперь нижестоящую инстанцию поддержал 11 апелляционный арбитражный суд.
|
15 декабря 2016, 04:23
|
Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей
|
5 августа 2015, 11:07
|
В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов нашло в банке «Приоритет» недостачу почти в 48 миллионов рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», Центробанк с 30 сентября лишил кредитное учреждение права на осуществление банковских операций. По данным регулятора, самарский банк не создавал резервов, которые …
|
14 мая 2015, 05:18
|
Акционеры «Приоритета» готовятся к битве в суде
19 декабря акционеры банка «Приоритет» смогут лично предъявить друг другу взаимные претензии. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Самарской области, в этот день начнется рассмотрение иска одного из совладельцев и бывшего председателя наблюдательного совета банка Александра Гладченко к ОАО Банк «Приоритет» и его бенефициару Виктору Развееву.
|
8 декабря 2014, 06:59