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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

В Самаре на улице Куйбышева в минувшие выходные, в преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, впервые прошел карнавал. Главной темой акции стали латиноамериканские танцы, во время шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч человек.

Карнавал, в субботу, 30 июня, и в 

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«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.

«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что 
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Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка, официальный оракул ЧМ-2018 от Самары, сделала свой прогноз на матч 1\8 финала мундиаля между Бразилией и Мексикой. Гадание проходило в традиционном формате. Перед козочкой поставили три миски с угощениями, перед которым расположили флаги стран-участниц и надпись «ничья». Забияка 

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Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

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2 июля 2018, 02:04
Грандиозными гуляниями победу сборной России отметили в Самаре

Грандиозными гуляниями победу сборной России отметили в Самаре

Грандиозными гуляниями по всей стране, в том числе и в Самаре отметили выход Сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018, который проходит в эти дни в нашей стране. В поединке 1/8 накануне были повержены испанцы. Основное и дополнительное время 
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Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Бразилии и Мексики. Напомним, «делегации болельщиков» из этих стран в числе самых многочисленных. По данным РФС, бразильцы купили более 70 тысяч 
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Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сегодня, 2 июля, стадион «Самара Арена» примет пятый и предпоследний матч чемпионата мира по футболу. В рамках 1\8 финала мундиаля встретятся сборные Бразилии и Мексики. Обе команды завоевали право на выход в плей-офф по результатам матчей группового этапа.

Напомним, что для 

2 июля 2018, 10:22
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