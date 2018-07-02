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Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре
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2 июля 2018, 04:05
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«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев
В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.
«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что …
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2 июля 2018, 03:10
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Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика
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2 июля 2018, 03:02
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Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию
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2 июля 2018, 02:04
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Грандиозными гуляниями победу сборной России отметили в Самаре
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2 июля 2018, 11:45
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Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики
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2 июля 2018, 10:59
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Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре
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2 июля 2018, 10:22