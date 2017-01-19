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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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В Самаре на Гастелло снова забил фонтан

В Самаре на Гастелло снова забил фонтан

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«На Гастелло/ М. шоссе снова забил фонтан», - указано в комментарии к снимку.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в минувшую субботу, 14 января, 
17 января 2017, 05:49
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Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году

Софийский собор, который возводится в районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор 
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ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео

На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
 
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Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя

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В блогах: реконструкция «взлётки» Госуниверситета

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В блогах: как изменится Ладья на набережной в Самаре

В блогах: как изменится Ладья на набережной в Самаре

Блогер taburent выложил проект реконструкции 4-й очереди набережной - от "КИНАПа" до Силикатного проезда. "Из плюсов: наконец-то пандус, новый фонтан, большая детская площадка; уберут киоски около "Ладьи", - пишет блогер. - Увы, не без минусов: появится широкая лестница под 
28 ноября 2016, 05:56
199 миллионов рублей выделят на проект и реконструкцию Дворца спорта на улице Молодогвардейской

199 миллионов рублей выделят на проект и реконструкцию Дворца спорта на улице Молодогвардейской

Такие поправки в областной бюджет во вторник рассмотрит Губернская дума. Это будет сделано за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет в размере 340 миллионов 779 тысяч рублей.
Напомним, стоявший на балансе Министерства обороны объект в феврале прошлого года перешел в 

28 ноября 2016, 05:27
В Самаре появится проект реконструкции проспекта Карла Маркса

В Самаре появится проект реконструкции проспекта Карла Маркса

Проект работ подготовит воронежский «Проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Желдоризыскания». Документ обойдется почти в 80 миллионов рублей.
При этом две другие компании, санкт-петербургская  и томская, принимавшие участие в конкурсе на определение подрядчика, предлагали выполнить эту работу по цене на 10 и 

25 ноября 2016, 03:37
Появилось фото самарской набережной без стелы «Ладья»

Появилось фото самарской набережной без стелы «Ладья»

В Интернете появились фотографии четвертой очереди набережной Волги в Самаре, на которой нет стелы «Ладья». Снимки опубликованы на сайте «Табурент». 20-метровый монумент, посвященный 400-летию города, появился на Октябрьской набережной в 1986 году. Размещенные в сети снимки датированы 1970-1980-ми годами.
25 ноября 2016, 11:51
В Самаре демонтируют монумент «Ладья» на набережной

В Самаре демонтируют монумент «Ладья» на набережной

На реконструкцию четвертой очереди самарской набережной в районе "Ладьи" мэрия Самары готова выделить 660 миллионов рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит демонтировать плитку, ступеньки, ограждения. Скульптура будет разобрана. Затем ее восстановят заново.

Построят новый фонтан из гранита с тремя чашами и подсветкой 

24 ноября 2016, 03:52
В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за 

7 сентября 2016, 02:02
В блогах: опасный фонтан в Самарской области

В блогах: опасный фонтан в Самарской области

Блогер verqiz поведал про загадочный опасный фонтан в селе Шентала Самарской области: "На вид этот объект - вполне себе прекрасный фонтан. Для райцентра, разумеется. Только вот купаться в нём не просто нельзя, а даже строго запрещено! Объект находится под 
14 июля 2016, 06:22
В Самаре парень во время танца упал в поющий фонтан

В Самаре парень во время танца упал в поющий фонтан

В Интернете появилось видео «диких плясов» в поющем фонтане. Он расположен на набережной Волги возле бассейна ЦСК ВВС. Молодой мужчина встал на бортик и начал исполнять зажигательный танец, а потом рухнул в воду, но, тем не менее, продолжил свое шоу. 
6 июня 2016, 01:48
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