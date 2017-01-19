На реконструкцию четвертой очереди самарской набережной в районе "Ладьи" мэрия Самары готова выделить 660 миллионов рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит демонтировать плитку, ступеньки, ограждения. Скульптура будет разобрана. Затем ее восстановят заново.

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