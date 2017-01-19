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В Самаре на Гастелло снова забил фонтан
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17 января 2017, 05:49
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Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году
Софийский собор, который возводится в районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор …
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17 января 2017, 01:21
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ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео
На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте …
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24 декабря 2016, 04:51
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Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя
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17 декабря 2016, 09:39
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В блогах: реконструкция «взлётки» Госуниверситета
Блогер pravdolub_s пишет, что знаменитую "госовскую взлетку" возле самарского универсиитета не успели реконструировать до зимы. "Сейчас она представляет собой руины, занесеные снегом. Ходить можно лишь по одной половине дороги. Виноваты в таком состоянии те, кто решил начать реконструкцию уже осенью. …
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9 декабря 2016, 06:27
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В блогах: как изменится Ладья на набережной в Самаре
Блогер taburent выложил проект реконструкции 4-й очереди набережной - от "КИНАПа" до Силикатного проезда. "Из плюсов: наконец-то пандус, новый фонтан, большая детская площадка; уберут киоски около "Ладьи", - пишет блогер. - Увы, не без минусов: появится широкая лестница под …
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28 ноября 2016, 05:56
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199 миллионов рублей выделят на проект и реконструкцию Дворца спорта на улице Молодогвардейской
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28 ноября 2016, 05:27
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В Самаре появится проект реконструкции проспекта Карла Маркса
Проект работ подготовит воронежский «Проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Желдоризыскания». Документ обойдется почти в 80 миллионов рублей.
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25 ноября 2016, 03:37
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Появилось фото самарской набережной без стелы «Ладья»
В Интернете появились фотографии четвертой очереди набережной Волги в Самаре, на которой нет стелы «Ладья». Снимки опубликованы на сайте «Табурент». 20-метровый монумент, посвященный 400-летию города, появился на Октябрьской набережной в 1986 году. Размещенные в сети снимки датированы 1970-1980-ми годами.
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25 ноября 2016, 11:51
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В Самаре демонтируют монумент «Ладья» на набережной
На реконструкцию четвертой очереди самарской набережной в районе "Ладьи" мэрия Самары готова выделить 660 миллионов рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит демонтировать плитку, ступеньки, ограждения. Скульптура будет разобрана. Затем ее восстановят заново.
Построят новый фонтан из гранита с тремя чашами и подсветкой …
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24 ноября 2016, 03:52
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В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан
Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за …
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7 сентября 2016, 02:02
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В блогах: опасный фонтан в Самарской области
Блогер verqiz поведал про загадочный опасный фонтан в селе Шентала Самарской области: "На вид этот объект - вполне себе прекрасный фонтан. Для райцентра, разумеется. Только вот купаться в нём не просто нельзя, а даже строго запрещено! Объект находится под …
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14 июля 2016, 06:22
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В Самаре парень во время танца упал в поющий фонтан
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6 июня 2016, 01:48