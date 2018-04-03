|
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 получила Самара
|
3 апреля 2018, 02:07
|
Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти
|
3 апреля 2018, 12:51
|
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина
Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.
«На ремонт …
|
3 апреля 2018, 12:29
|
9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
|
3 апреля 2018, 12:17
|
Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля
|
3 апреля 2018, 10:51
|
Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти
|
3 апреля 2018, 10:50
|
На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей
|
3 апреля 2018, 09:51
|
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти
|
3 апреля 2018, 09:46
|
Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»
Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.
Судя по расписанию, автобус будет …
|
3 апреля 2018, 08:49
|
Самарская область получит 274 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018
Самарская область получит 274 миллиона рублей на подготовку к ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении правительства. Средства предназначены для финансирования мероприятий, связанных с поставкой, установкой и демонтажем временных и вспомогательных строений и сооружений, уточняется в документе. Всего он распределяет …
|
2 апреля 2018, 05:45
|
Самара потратит на дороги 720 млн рублей
В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен …
|
2 апреля 2018, 09:00
|
12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
|
2 апреля 2018, 05:34
|
100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары
|
2 апреля 2018, 03:38
|
Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах
|
2 апреля 2018, 01:34
|
Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой
|
2 апреля 2018, 11:01
|
Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона
|
30 марта 2018, 12:24