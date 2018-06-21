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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19
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Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару
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21 июня 2018, 02:05
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Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары
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21 июня 2018, 12:04
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Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре
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21 июня 2018, 11:19
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Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»
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20 июня 2018, 05:44
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В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков
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20 июня 2018, 07:02
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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей
Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд …
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14 июня 2018, 05:09